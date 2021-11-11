明年1月農曆春節前將出現返國潮，新竹縣7家防疫旅館都已被訂光，但中央春節返台防疫措施從「10＋7」方案可能放寬變「7＋7」，讓民眾和防疫旅館業者都很困擾，縣府希望中央儘速訂定明確的返台防疫措施，並增加集中防疫所的能量，解決返鄉過年鄉親的防疫需求。

縣府交旅處長游志祥說，新竹縣7家防疫旅館只能提供287間房，縣府對防疫旅館員工，持續加碼每月補助3000元獎勵金，目前得知明年農曆春節前返鄉民眾很多，房間已被預訂一空，尤其是明年1月5日到31日都沒有空房，該處和消防局人員已全面進行消防安全檢查。

中央對春節返鄉的防疫措施原是「10＋4」方案，民眾都是預訂住防疫旅館10天，但10日傳出將放寬採取「7＋7」方案，防疫旅館都接到民眾要退房3天的電話，讓業者的人力和房間調度產生很大困擾，也紛向縣府抱怨連連！

游志祥說，有些國家對打過2劑疫苗的民眾入境，已放寬可以直接返家自主檢疫，目前預期春節返鄉民眾會比較多，中央應該儘快明確訂定春節返鄉防疫方案，避免地方政府、業者及民眾困擾。

交通部將防疫旅館補助延長至明年6月底，補助金額維持每房每晚1000元，縣府希望有更多旅宿業者加入防疫旅館，也建議中央儘速增加集中檢疫所的能量，或者在桃園及苗栗徵用官舍如泰安警光山莊，提供返鄉民眾住宿檢疫。

另外，新竹縣防疫計程車服務，從6輛防疫計程車增加到12輛，當檢疫者要外出採檢，由民政人員向衛生局申請，並由衛生局安排醫院採檢。