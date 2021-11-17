近期不少民眾都感受到買泡麵、買米等民生物品都漲價，台南市長黃偉哲17日視察家樂福賣場，他呼籲民眾不必囤積、搶購；法制處指出，近期稽查賣場、量販店、超商等18家業者，尚未有民生物資不合理漲價情形，仍將持續查核價格變化。

經濟逐漸復甦加上國際油價居高不下，帶動民生物資物價上漲，台南市法制處主任消保官馮祺雯說，近來稽查18家業者重要民生物資，包括米、牛奶、油品、罐頭、衛生紙、泡麵等，物價雖有波動，但並無不合理漲價情形。

黃偉哲視察家樂福時表示，短期間物價上漲，民眾都感受到日常生活物資上漲，經濟部規畫請大賣場業者成立「平價專區」、「平價標示」，民生相關物品的平價專區，他呼籲民眾不必囤積、不必搶購，不要像之前發生「衛生紙之亂」，買太多用不完。

黃偉哲也強調，市府會全力配合中央政策，請大賣場及量販店的業者設置平價特惠專區，也呼籲消費民眾、進入大賣場消費時應配戴口罩、量體溫及實聯制，且業者要做好防疫措施。

家樂福南區公關經理呂承璁指出，家樂福配合台南市政府，強化「抗漲省更多」專區，包括米、泡麵、麵條等民生物資，提供各類平價商品之外，還有部分商品買1送1、買大包裝更划算、指定商品紅利點數20倍送安心價商品、聯名卡優惠活動等，讓民眾安心抗漲。

經發局長陳凱凌表示，配合中央政策，將請業者設置專區擺放各類抗漲商品，同商品類別架上標示抗漲商品，會由業者視各分店消費者習慣以及分店面積來安排；挑選商品原則以「民生物資」、「並未漲價」為基礎，而不是選擇「同類中最便宜」商品，並做明確標示，且放在店面中顯眼處及入口處提供資訊，讓消費者方便挑選、安心購買。