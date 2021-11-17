因應春節返台，中央流行疫情指揮中心推「7＋7」方案，外界擔心恐因突破性感染導致社區破口，不過台大公衛團隊今天針對指揮中心三種返台檢疫模式推算，其中「14＋0」，每5千名自高風險國家入境者，可能會出現2名隱形感染者，「10＋0」和「7＋7」則完全不會有漏網之魚，但學者呼籲，前提是入境者不得外出、同住者自主健康管理期間禁止出入人潮擁擠處，嚴格遵守防疫規定，才能避免從萬一發生突破性感染，導致從家戶感染釀成社區感染。

台大公衛團隊今天舉行線上直播記者會，針對指揮中心推出的春節反向政策提出模式說明精準防疫的優缺。

台大公衛學者根據模型推算，春節返鄉7＋7方案，可以避免出現突破性感染。圖取自台大公衛學院直播網站。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，目前全球疫情六大洲中，仍以歐洲最為嚴重，確診人數與死亡均為上升，最重要原因來自於這些國家沒有打疫苗，以及變種病毒的出現，但在尚未有足夠證據證實下，仍以疫苗覆蓋率不足作為主因。

台大公衛學者根據模型推算，春節返鄉7＋7方案，可以避免出現突破性感染。圖取自台大公衛學院直播網站。

陳秀熙表示，全球疫苗單劑平均接種達到52％，兩劑為41％。台灣目前為止，第一劑接種已經來到75％，兩劑接種則為41％，兩劑疫苗均追上全球平均，而完整接種對未來境外移入管理與返鄉人潮提供保護依據。

不過，陳秀熙指出，即使是兩劑疫苗，對於不同疫苗與不同族群的保護力有所差異，面對Delta會免疫逃脫，因此造成嚴重突破性感染，在不同國家、不同洲別都會產生不同數字，在美國華盛頓地區可以發現，嬌生最多2.4％，其次是BNT1.35％，莫德納0／93％；台灣境外移入個案中突破性感染，最多的也是嬌生1.23％、其次分別為科興0.81％、Covaxin0.66％、AZ0.55％、國藥0.39％、BNT0.32％、莫德納0／19％。

針對指揮中心近期提出3種春節入境檢疫方案，其中當同住家人及入境者均施打2劑疫苗滿14天，才可選擇7＋7方案，集中檢疫所或防疫旅館檢疫7天、居家檢疫7天。

台大公衛學者任小萱指出，根據國外研究證實，接種疫苗者可降低30％家戶感染風險，如同住家人施打疫苗，也可降低34％感染風險且康復較快；以統計模型推估，如採「14＋0」方案，自高風險國家入境者，每5000千人中，可能產生2名隱性感染個案，但「10＋4」或「7＋7」則無隱性個案產生。

陳秀熙指出，「7＋7」方案可兼顧春節返鄉與家人共處且避免突破性感染產生後續傳染；從國外研究發現，確診者起初病毒量一樣，但打過疫苗者病毒量下降速度較快，施打疫苗者第7天病毒量約等於未施打疫苗者第10天病毒量，因此7＋7方案的檢疫所或防疫旅館時間可由10天降為7天。

陳秀熙也表示，施打疫苗能有效降低家戶感染風險，即使有突破性感染，病毒量下降速度也較快，因此僅開放入境者和同住家人皆接種2劑疫苗滿14天時，才能採用7＋7方案；但7＋7方案的入境者和同住家人仍須搭配PCR檢測或家用快篩，可避免突破性感染發生時，及早找出高病毒量的高風險感染者，並即時匡列接觸者，避免造成破口。

不過，陳秀熙也提醒，要避免社區出現破口的前提是，春節專案政策要配合居家檢疫自主健康管理期間不能違規，一旦不配合，就可能產生隱性感染。