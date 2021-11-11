現代人生活與工作都離不開手機，樹德科大師生研發「手機暫時置放構造及系統」，以「免費無線充電」服務，讓民眾在點餐時放下手機，放慢自己的步調，擺脫社交媒體的影響。此發明在10月下旬舉辦的波蘭國際發明展奪得金牌。

此「手機暫時置放構造及系統」是鄭鼎與游涵聿二位校友的畢製專題創作，由生活產品設計系副教授林群超指導。設計團隊說，看到現代人無論是查看推文、閱讀新聞、動態、分享等狀態等都緊盯螢幕，生活幾乎被手機綁架了。

所以，設計團隊以「回饋鼓勵方式戒斷手機」，讓用餐者將手機置放裝置，再由裝置提供免費無線充電服務，同時設計手機置放裝置的時間累計，啟動用餐優惠服務，讓顧客用餐狀態連結「裝置」、「點餐裝置」、「主控櫃台收銀裝置」。也就是說，民眾離開手機的時間愈久，可以享受折扣愈大。

林群超表示，該手機系統作品優質創新、市場性高，學校已進行專案補助將其轉化為智慧財產，並獲取專利；得獎殊榮肯定學生的能力，豐富其經歷及成就，校方也同感光榮。

此外，樹德科大在日前舉辦的波蘭國際發明展另以「智慧型藥品管理裝置」與「模組化積木式燈泡裝置」二組作品獲2面金牌，二組作品並已獲專利許可。樹科大在波蘭國際發明展共奪得3面金牌。