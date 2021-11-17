由SpaceX、特斯拉創辦人伊隆馬斯克(Elon Musk)推動的1億獎金減碳比賽，剛剛發表了首批獲獎者，有23個學生團隊入選，他們各自提出自己的減碳計劃與施作方法。獲獎者中既有針對大氣中二氧化碳排放問題提出的解決設想，也有希望一次能同時解決多種環境問題的方案。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，馬斯克在今年2月提出這項徵求活動，並由X基金會(X Prize)來推動，該基金會的主旨就是利用獎勵辦法尋求創新技術，大膽與創意是最主要的。馬斯克將資助這場比賽長達4年，但條件是參賽團隊要展示如何從空氣中捕集二氧化碳，而且還可以安全地儲存至少100年。

其中學生獎的部分為500萬美元，以激勵就學中的學生團體。來自44個國家/地區， 195個科展團隊報名，他們要說服評審小組自己的方案，不僅在科學上可行，而且學生們擁有執行計劃的技術知識。

有23個科展團隊被選為獲勝者，其18個隊伍獲得25萬美元的獎金，以繼續開發他們的技術，並可以選擇參加其他比賽。

加拿大捨布魯克大學大學計畫，在收集二氧化碳後，埋入多倫多的石棉礦坑裡。(圖/Skyrenu Technologies)

加拿大捨布魯克大學(Université de Sherbrooke)和 加拿大國家科學研究所(Inrs-Eau Terre )環境研究中心的Skyrenu Technologies團隊，希望使用直接空氣捕獲 (DAC) 系統同時解決兩個問題，反應器利用還厬法從環境空氣中分離出二氧化碳，再將高濃度氣態二氧化碳打入礦井中，二氧化碳會在高壓環境中與地質裡的礦物分子結合成碳酸鹽類的晶體，不會回溢到環境中。

團隊所想到的礦井地點是魁北克的廢棄石棉礦，石棉已被禁用，但廢礦坑還在，而石棉礦就是一種容易與二氧化礦作用的矽酸鹽類礦物質，因此至少可以吸納700公噸以上的二氧化碳。

來自澳洲塔斯馬尼亞大學(University of Tasmania)的Blue Symbiosis團隊，希望通過重新利用石油和天然氣鑽井平台作為再生養殖場，來利用海藻的天然二氧化碳吸收特性。據該團隊稱，海上平台提供了主幹，而海草將充當分支。該團隊的目標是擴大生產規模，使該系統能夠對海洋健康產生真正的影響，部分海藻還將被用於建築材料，如耐火磚，使儲存的碳可以被有效利用。

多倫多大學發明的直接空氣捕捉裝置，號稱效率更好。(圖/E-quester)

來自多倫多大學的E-quester團隊，提出的是更有效的DAC技術(Direct Air Capture,直接空氣捕捉)，他們稱自己技術比目前常見技術在效率上要高出16%。因為團隊使用了新型電化學再生系統，該系統可以回收所捕獲的純二氧化碳還能再被產業使用或封存。

邁阿密大學(University of Miami)的酸計劃團隊(Acid Project team)把研究重點放在解決海水酸化，他們要用綠色鹼化物來解決問題，收集採礦業的廢品、水和可再生電力，製作成的低碳形式的鹼性物質添加到海洋中，去除海水裡過多的二氧化碳，並降低酸度。

團隊負責人史蒂霍斯特(Laura Stieghorst)說，「這就餵海洋吃抑酸劑，利用酸鹼中和，回復海洋的吸收二氧化碳能力，這可能需要數千年的時間。

伊利諾伊大學(University of Illinois)的「碳深埋」(Carbon Down Under)團隊，則是把眼光放在植物腐殖作用，全球農業每年都會產生數千萬噸的植物廢物，包括雜草與收穫後的稻草、麥桿等，這些植物在腐爛同樣產生二氧化碳排放到大氣中。他們決定開發一種系統，將植物液化成汁，然後注入到土地之下。如此一來，地下微生物會將汁液做為養料，在那個無氧環境下的發酵，並不會消耗掉太多氧氣，也就阻止二氧化碳的生成，最後會形成泥碳。這已經在實驗室進行了測試，該團隊正在探索現實環境中是否也是如此。