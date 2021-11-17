為鼓勵更多優質企業上市，擴大我國資本市場規模，證券交易所日前與KPMG安侯建業合作舉辦「推動優質企業上市座談會」，邀請展碁國際股份有限公司分享上市過程與經驗談，推動更多潛在優質企業加入資本市場，以達「流通證券、活絡經濟」之願景。

證券交易所副總經理陳麗卿指出，近期全球經貿政策劇烈變動，雖遇疫情衝擊產業經濟，但目前台灣證券市場成交值仍占全球排名第九名，顯見儘管面臨疫情挑戰，台灣企業仍具備競爭優勢。證交所本於持續活絡資本市場、發展國家經濟的初衷，今年亦開設「台灣創新板」，同為主板市場，希望能為企業進行上市規劃過程中，提供一個新的選擇。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，在氣候變遷和疫情雙重危機下，全球經濟面臨空前挑戰，企業也從重創中意識到企業轉型及風險管理的重要性，開始積極調整商業策略及正視永續行動的影響力。儘管Delta病毒仍肆虐全球，但對經濟的衝擊明顯較2020年來的減弱，因此企業們對於全球經濟復甦充滿信心。在疫情緩和之際做好準備，抓緊反轉的趨勢並創新，以帶領企業進行蛻變。

KPMG安侯建業建議，疫情階段企業對網路依賴程度與時俱進，再者企業為能及時提供財務資訊以及自行編製財務報告，對資訊系統需求更是日漸高漲，此時資訊安全控管儼然已成為企業首要任務。企業的業務及生產近年來深受新冠肺炎疫情及中美貿易戰影響，當上市過程中，企業進銷貨成長或衰退與產業或同業不一致、銷售與收款對象不一致、進銷貨對象同一人或涉及重大。