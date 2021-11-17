彰化縣長王惠美17日到秀水鄉參選全球三大專業按摩椅生產廠之一的光昱金屬有限公司。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美17日到秀水鄉參選全球三大專業按摩椅生產廠之一的光昱金屬有限公司。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化企業隱形冠軍特別多，彰化縣長王惠美17日到秀水鄉參選全球三大專業按摩椅生產廠之一的光昱金屬有限公司，廠方從過去代工到現在品牌的打造，獲得15個國家的發明專利，品牌在各大百貨公司也都看得到，研發還獲得許多大獎。

王惠美在彰化縣工商投資策進會副總幹事陳穎青陪同下參訪光昱金屬有限公司，工廠除了生產按摩機、律動機及非常多養生相關的機型。稱許用心地在養生健康研發努力，董事長謝文旭不僅是中區創業楷模聯誼會長，也是中小企業的楷模。

光昱金屬有限公司董事長謝文旭指表示，根留台灣，有首長來關心企業的經營狀況，是台灣和其他國家不同之處，地方產業須要有政府與學術界來共同扶持與瞭解，是件非常重要的事，台灣在整個經濟發展中，中小企業是台灣的經濟支柱，台灣未來的發展，是要大家把自己視為台灣經濟動脈的一份子，讓台灣的產業能夠繼續生根發展。

行銷副總謝依婷表示，公司專業生產製造研發按摩椅，以往3、40年主要是替各大品牌貼牌代工，近2、3年因有創新的發明而獲得15個國家的發明專利，應用這項發明創立自我品牌，並進入百貨門市，正式從傳統製造業跨足到百貨零售業。律動椅也是其中主打，透過律動的循環達到全身代謝，達到運動、舒眠及循環的好處。

彰化縣工商投資策進會指出，光昱金屬有限公司從事按摩椅及小型按摩器生產製造，產品行銷美國、歐洲、澳洲、東南亞及中東等地，自創品牌「Masse瑪謝」，注重研發創新，曾榮獲經濟部國貿局台灣精品獎、中小企業處創新研究獎及小巨人獎，以及台北國際發明展銀牌獎等多項大獎的肯定。