農業生產環境與氣候變化息息相關，面對氣候變遷的挑戰，農產品的品質與產量，不僅影響農民的收益，同時攸關全民食安議題。台南區農業改良場23日辦理成立120周年慶記者會，農委會主委陳吉仲表示，台南農改場的前輩們研發及輔導成果為雲嘉南地區農業發展奠定了深厚的根基。

陳吉仲指出，面對近年乾旱、高溫、豪雨等極端氣候因子對農業生產環境構成的威脅，台南農改場除了研發耐逆境品種、節水灌溉、暗管排水、輪作新制度及微生物肥料等成果，以穩定農民收益與產量，同時將雲嘉南重要作物防減災策略撰寫成書，期望能協助農友充分準備以因應天候不適之挑戰。

陳吉仲說，農委會也致力於農民福利的保障，面對大環境挑戰，推出農作物保險、大區輪灌以及農田稻作四選三等政策，這些政策將在2022年上路，期望能夠保障農友們的收益。

台南農改場表示，雲嘉南地區是台灣農業生產重要基地，為提升灌溉水資源利用效率，推廣節水灌溉於火鶴、洋香瓜、小果番茄、蘆筍、竹筍、文旦及芒果等作物，配合作物生育周期調整灌溉水量，除了達到省水目的之外，同時提升果實品質與省工之效果。

台南農改場指出，設施小果番茄以滴灌進行水分及肥料管理，用水量僅傳統溝灌之50％，同時減少裂果及臍腐之發生，果實品質與糖度亦提高。輔導以淺層暗管配合養液滴灌系統，並執行合理化施肥，解決設施地下水層過高與犁底層造成排水不良等問題，達到穩定產量與品質之效益。該場亦推廣叢枝菌根菌等微生物肥料，相關試驗結果顯示接種菌根菌可以提升洋香瓜耐淹水性。

台南農改場說明，優良品種是農業生產的第一步，因應可能面臨的極端氣候因子，歷經數年研發，推出釀酒高粱台南7號與台南8號，皆極耐旱，全生育期可不灌溉，是乾季栽培的最佳選擇；青油菜台南4號，具有生育期短、耐熱及耐淹水等特性，適合夏季有機栽培；洋香瓜台南13號，具有抗白粉病、耐熱、高品質之特性，適於高溫期於設施輪作栽培，也是洋香瓜種植新手極佳之選擇，被譽為CP值超高之洋香瓜品種，已成為夏季溫室種植洋香瓜之主流。

配合大糧倉政策，台南農改場建立以雜糧作物為主而水稻為輔的創新水旱輪作模式。利用該場育成的水稻新品種台南19號的早生特性，於5-8月生產作為中間作，搭配早春種植大豆或甜玉米的水旱輪作，不僅減少雜草與病蟲害防治費用，且一期作種植大豆或玉米較同期之一期作種植水稻的用水量減少60-70％，大幅節省水資源及緩解水資源日益不足的問題，又因水旱輪作亦可減少雜草與病蟲害防治費用，經濟效益實不亞癌於雙期作水稻田。