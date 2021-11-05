桃園好市乘雙券兌換方法相當簡單，民眾只要有收到中獎簡訊，可至全台6200家超商7-11的ibon機台輸入資訊即可列印使用。（圖截自鄭文燦臉書直播）

桃園搭配中央振興五倍券推出「桃園好市乘雙券」共23.1萬份，加碼好客券2000份，民眾反應熱烈，總登記人數超過119萬人，中籤率近20％，市長鄭文燦於5日直播抽籤，他直呼「我今天花了1億！」。

鄭文燦5日抽出10萬份的200元換400元、10萬份的500元換1000元、3萬份的1000元換2000元及1000份的5000元換1.2萬元，再加碼2000份的好客券500元。鄭更再度加碼，抽到最大獎5000元換1.2萬元的前5名幸運兒，可在獲得價值3000元的和逸飯店、Xpark、新光影城體驗券。

鄭文燦在直播現場更親自打電話給中獎民眾，抽到最大獎5000元換1.2萬元的蔣小姐不可置信地說「真的嗎？不是詐騙嗎？」，鄭文燦趕緊回應，這不是詐騙，他是市長鄭文燦本人。

23.3萬名中獎的幸運兒，市府從5日下午開始發送中獎簡訊，經發局表示，中獎人數眾多，請民眾內心等待，抑或於6日早上9點到官網查詢是否中獎。

鄭文燦說，桃園好市乘雙券兌換方法相當簡單，民眾只要有收到中獎簡訊，可至全台6200家超商7-11的ibon機台輸入資訊即可列印使用，11月12日起開放兌換，桃園好市乘雙券使用範圍比照五倍券適用範圍，使用期限至2022年4月30日止，將視使用成果評估是否再度加碼。

鄭文燦也提醒，桃園購物節5日起跑，只要在桃園消費滿500元，即可登錄網站參加抽獎，活動連續100天，天天抽電動機車、iPhone 13、Garmin Watch，周周抽汽車，最後1周壓軸要抽價值1500萬元的青埔好房，歡迎大家來桃園消費抽大獎。