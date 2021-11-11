政府推出振興五倍券以及加碼券，但有27組身分證字號全沒中獎，成為「國家級邊緣人」，宜蘭市公所今天（11日）推出「Yes！券（夜市券）」加碼活動，「國家級邊緣人」也有抽獎資格，符合資格者有機會抽到可在宜蘭市東門夜市消費的「Yes！券」。

宜蘭市公所推出「好市成雙購物季」，日前配合光棍節，身分證字號及出生年月日有2個「1」，就可獲得面額50元的「Yes！券」2張，「1」愈多領愈多，活動推出後，線上預約的300組與現場排隊的2800張被索領一空。

市長江聰淵說，很多人埋怨我們獨厚身分證字號「1」開頭的男性，因此決定推出「雙雙又對對」抽獎活動，扣除掉「1」的數字，身分證字號加上出生年月日有2個數字相同者，經抽獎可獲得2張「Yes！券」，2組號碼相同可獲得3張，最多可獲得5張，將抽出200組。

身分證字號「05、10、16、20、24、25、26、27 、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」的國家級邊緣人，也同樣有參與抽獎的資格，中獎者每人可獲得2張，將抽出100組，其中33、66、99的字號同時可參與「雙雙又對對」抽獎活動。

市公所表示，11月17日晚間7時30分起至18日晚間6時，留言抽獎活動粉專在市長臉書（https：／／www.facebook.com／Yilan.Chiang），17日抽獎活動開始時，會開直播說明留言內容，中獎者可在11月20日至22日每晚7時至10時，在東門夜市管委會辦公室兌換「Yes！券」。