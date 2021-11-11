楊千霈學生時代曾胖到60公斤。（楊千霈提供）

今年5月萬華因新冠肺炎疫情爆發，生活、經濟受到劇烈衝擊，半年過去了，全台疫情趨緩，從小在萬華長大的楊千霈，自告奮勇帶著媽媽一起回到她成長的「娘家」，要把這裡的商圈文化介紹給更多人認識，她說：「我才來到青草巷，還沒完全走進去就已經聞到濃郁的青草味，上百種的青草、苦茶、養肝茶，全都是古早味的無雷推薦。」

楊千霈說：「我對萬華的記憶都是美食，學生時代晚自習回家，桌上都是媽媽準備的小吃：關東煮、排骨湯、魚湯、肉粥、雞捲，所以那時被我媽養胖到60公斤，後來為了減肥，還去青年公園跑步。」不只楊千霈，美食也是楊媽媽的青春回憶：「我國中讀華江女中，離龍山寺很近，以前還沒有捷運站，這裏很多攤位就像夜市一樣，下課就和同學約好來吃小吃。」

楊媽媽年輕時特別喜歡過年，「因為每年除夕，千霈的外公一定會帶著我們去大理街商圈買新衣服、新鞋子，再去吃甜湯」，楊千霈聽了驚呼：「我阿公是軍人，平常是不苟言笑的鐵漢，沒想到竟然有這麼暖男的一面！」說著，母女倆走進一間有40年歷史的服飾店，楊媽媽說小時候這裡還是一家小店，印象中老闆是做批發生意，沒想到從小店面經營到現在變成一整棟樓，裡面嬰兒用品、童裝、服飾，只要是跟兒童相關的應有盡有，楊千霈乾脆直接在店內幫女兒挑起衣服。

據了解，萬華服裝商圈目前有400多家店鋪，由於是批發商場，性價比非常高，楊媽媽說：「年輕的時候，我們都來這裡剪布、做衣服，非常時髦。」這回楊千霈和媽媽兩人重回充滿人情味的萬華，還遇上超熱情老闆娘，主動教客人穿搭，掛保證說「只要來我這買衣服，可以讓你減齡、顯瘦、變成林志玲！」

讓楊千霈和媽媽毫不猶豫地在店裡挑衣、換裝，還走起秀來，大笑說：「其實之前拍戲、或是像剛過的萬聖街變裝party，我都會來這裡挖寶，五倍券在這裡很好花。」熱情老闆娘還報好康說11月底前，只要使用臺灣Pay、Line Pay Money、悠遊付或Pi錢包4種行動支付，就可獲得該筆金額20％回饋，回饋上限200元。艋舺商圈再加碼，消費滿1000元，可以抽獎由在地店家提供價值超過2000元「商圈限量大禮包」。