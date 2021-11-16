立委趙正宇昨在立院質詢指出，運安會約聘人員平均月薪約10萬是不是太高，運安會主委楊宏智回應，資深機師和船長原本月薪40到60萬，運安會能用15萬元聘請已經很不容易，且運安會也有月薪3、4萬的約聘人員。對於楊宏智的回應，網議論紛紛，有人更好奇表示，好想知道有哪些人，月薪10萬耶！

立法院交通委員會15日審查運安會預算，趙正宇質詢時指出，運安會約聘人員約有70餘人，平均月薪約10萬，若以公務員來說，就是是簡任官、署長級以上，民眾看到一定很訝異，為何約聘人員薪水這麼高？

楊宏智表示，運安會聘用非常資深的實務經驗人員，像運安會聘用華航、長榮資深機師原本月薪都是40到60萬，「我們能用15萬元聘到他們，已經很不容易」；水路方面，資深船長原本月薪也有40萬以上。當然軌道建設方面聘了台鐵、高鐵司機，他們薪水就沒這麼高。所以平均薪資是被空路、水路人員拉高，運安會也有月薪3、4萬的約聘人員。

對此，大批網友在報導相關新聞的《中時新聞網》和《Yahoo！新聞》下方留言表示，「借問一下：被任用的高薪人員都是皇親國戚嗎」、「10萬耶！可以認真查一下那些人嗎」、「很多作業員拚死拚活甚至站一整天、流血流汗連5萬塊也沒有！專不專業可以給個定義嗎？薪水天差地別」、「酬庸總要理由，順便查一查那些人員有無人事背景關係吧」。