KPMG安侯建業22日與全球律師事務所Eversheds Sutherland合作發布最新調查報告《淨零抗暖化須以人力資源為本》指出，約2/3的企業減碳行動將對公司員工產生負面衝擊，在低碳環境中，甚至部分職缺會在職場中消失。

《聯合國氣候變化綱要公約》第26屆締約國大會（COP26）日前達成「格拉斯哥氣候協定」。為研析企業在淨零目標、制定戰略和人才間的落差，KPMG與Eversheds Sutherland以二大專業領域的結合來檢視人與氣候的議題。

因應氣候變遷共有四大支柱包括資本運用、創新和技術、政策和監管等，其中資本運用、創新和技術、政策等均已在COP26氣候峰會上成為會議焦點，並且構成全球氣候行動論戰的核心。然而對於員工和人力資本則較少關注。

KPMG安侯建業指出，氣候變遷全方位衝擊世界經濟，在邁向低碳轉型的過渡期間，公司經營方式將面臨重大的改變，如傳統石油經濟相關產業的式微、新能源產業的興起等消長。這股變動可能會影響員工、擾亂勞動力市場，更擴大至其所居住的社區。面對有限的時間下，大規模商業模式轉型可能需要的不僅僅是具有專業技能的員工，更需要的是每位員工都能在淨零排放過渡時期中發揮其作用。

《淨零抗暖化須以人力資源為本》調查報告主要鎖定大型碳排的企業組織，並就其組織中的員工作為重點研究對象。為獲得更深入的見解，調查採訪對象包括1000多位跨地域和跨產業的全球企業執行長和董事會成員，而報告的重點著重探討組織中遍佈世界各地工作的人員，以及如何將員工納入減碳計畫中。

KPMG安侯建業指出，近一半的受訪者表示其公司皆有明確的減碳計畫，足以說明大家認可氣候議題的重要性。但是，調查也證實遠大目標和行動間存在著一定的差距。

另外，目前幾乎多數企業並未提供任何型式的激勵或獎勵措施來鼓勵其員工實現淨零排放目標。故這份調查報告強調，企業和員工間能具備有意義的溝通是實現淨零排放目標的關鍵因素，結果證實人力資本在企業的減碳歷程中扮演著重要且複雜的角色。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠指出，減碳行動企業責無旁貸，公司內必須要有氣候治理的高度、強度與效度，效度要能達到最大，公司內肯定必須提供充分友善的激勵環境，讓員工及利害關係人能共同投入，驅動更廣更多元的創新，而這些均尚未成為企業減碳必須到位的管理措施及企業文化，也呼籲我國更多企業能正視這個問題。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興表示，根據國際再生能源總署（IEA）資料顯示，淨零排放將在2030年前創造1400萬個關於能源領域的綠領職缺，而化石燃料產業則將減少500萬個就業機會。

面對氣候變遷議題，不僅伴隨風險也帶來許多轉型機會。KPMG此份報告主要回應當企業進行低碳與淨零轉型的同時，需改變以往將人力視為成本、進化為將人力作為資本，透過由上至下的人力資源轉型彼此相輔相成，達到真正的永續經營管理。