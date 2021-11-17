新竹縣議員鄭美琴17日在議會總質詢，她以實際參訪經驗指出，用廚工烹調營養午餐的學校、與團膳業者承包的學校，菜色有差異，希望縣府能多加把關。新竹縣政府教育處則回應，無論是請廚工或團膳，營養午餐內容均有營養師把關，且由團膳業者供應的學校，還2周調查一次學生喜好，均無負評。

鄭美琴為新竹縣議會最資深議員，有「阿姑」的綽號，她17日總質詢第1題就問廚工與團膳，縣內有84歲學校有廚工、35校則用團膳，她以實際走訪經驗及照片，指出有廚工的學校，營養午餐內容均衡、湯也很有料，而使用團膳的學校，菜色則較為樸實，她憂心團膳業者為了賺取利潤，而使供應餐點品質有差異。

不過教育處長楊郡慈則表示，營養午餐內容均有營養師把關，在營養攝取上不會是問題，且使用團膳供應的學校，2周即調查一次學生的滿意度，目前均沒有負評，在菜色及菜量上差異也不大。縣長楊文科也表示，他目前沒有聽到營養午餐比較不好吃，但既然有議員反映，教育處也會調查一下供應狀況。

鄭美琴在會中也指出，有家長在孩子房間發現夾娃娃機夾到的情趣用品，擔心業者鑽法律漏洞，對自制力較差的孩子有不良影響。楊文科也表示，會請相關單位加強巡視。

產業發展處長陳偉志也說，這分為擺設及內容物兩個層面，依據都市計畫土地使用管制，住宅區不能設置夾娃娃機，商業區則可以，但必須距離學校、醫院100公尺以上，但若內容物有煽情、限制及用品，則可依據兒少法裁處。