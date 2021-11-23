宜蘭縣政府衛生局立即前往供餐的廠商採集檢體化驗。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣今（23）傳出多間學校學生因吃了學校營養午餐導致疑似食物中毒的事件，原先外界以為只有羅東公正國小的學生，但之後又有其他學校學生也陸續發生腹痛、嘔吐送醫，經縣府衛生局統計，共有縣內5所學校、44名學生送醫，縣長林姿妙除前往醫院探視，並立即下令廠商立即停止供餐。

縣府衛生局表示，縣內5所學校的學生在今天發生疑似食品中毒事件，5所學校的學生在吃完營養午餐後，陸續出現身體不適症狀，隨即由學校的師長安排就醫，衛生局立即派員前往供餐營業場所及學校廚房稽查及採檢。

宜蘭縣長林姿妙也隨即前往醫院關心學生狀況，並當場下令被懷疑供應問題營養午餐的廠商即日起停止供餐，林姿妙表示，目前正在調查造成學生不適的原因，在檢體出爐前，為了保障孩子的用餐安全，該廠商即日起停止供餐，並全面檢驗食材、查明原因，等檢驗結果出來後，會用最嚴格的方式處理，絕不寬貸。

縣府教育處指出，今天學生們的共通飲食是轄內團膳工廠製作的桶餐，內容包括酥炸水針魚、鍋燒滷味、有機小松菜及赤肉湯等，學生大約在中午12點30分用餐完畢，到了下午2時左右陸續有學生出現噁心、嘔吐、腹痛等症狀，截至晚間7點30分止，共計有44人就醫。

縣府表示，相關食物檢體已寄送中央畜產會進行檢驗，如果檢驗及調查結果證實是由病原性微生物所引起，衛生局將依食品安全衛生管理法相關規定處罰。