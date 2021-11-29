宜蘭市創新育成中心現有31家進駐廠商，廠商之一「大地手作創意工作坊」，12月4日至5日開設手作推廣課程，要讓縣民體驗利用天然素材，製作液體皂與蠟燭，盼民眾能從手作體驗中，感受到過程的趣味與成就感。

「大地手作創意工作坊」是從2014年開始投入手工皂產業，負責人江淑華表示，她堅持使用天然的素材，製作出環保、低汙染的清潔用品，這也是她長期致力推廣的目標。江淑華開設的課程是「橘香純粹家事清潔露DIY」、「天然精油護膚蠟燭DIY」。

宜蘭市長江聰淵表示，「大地手作創意工作坊」使用天然的材質，教大家如何製作清潔露和護膚精油蠟燭，我們希望鄉親可以使用環保的產品，讓地球的資源可以永續利用，也歡迎鄉親踴躍報名。

「大地手作創意工作坊」的手作推廣課程是在12月4、5日，課程時間是上午10時至中午12時，下午2時至4時，2天合計4場次，推廣課程不收費用，報名後繳納的500元保證金會在課程當日全額退還，報名時間是11月30日上午8時起，報名網址(https://forms.gle/LeAFyjtKGEpdrYaWA)。