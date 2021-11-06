惠民扶輪社的扶輪日5日晚上在國立台中教育大學「寶成音樂廳」舉辦《樂舞扶輪》公益募款音樂會。（惠民扶輪社提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣防疫見成效， 但很多人的生計受影響，政府也展開振興經濟行動，為鼓舞民心，惠民扶輪社今年的「扶輪日」愛心洋溢，5日晚上在國立台中教育大學「寶成音樂廳」舉辦《樂舞扶輪》公益募款音樂會，藉由音樂所傳達最直接觸及感官和心靈的方式，喚起美好的初衷，舞出愉快振奮的心情，與國人攜手揮別疫情壓力。

隨著疫情漸穩定，中央流行疫情指揮中心也解封部分場所和人數限制，惠民扶輪社特別在扶輪日舉辦音樂會，藝術總監暨台中惠民扶輪社秘書陳俞汎指出，精心安排的曲風，以許多熟悉的舞曲為主軸，包括各種風格的舞曲，例如Tango、華爾滋、圓舞曲以及多首台灣民謠，當中更以輕鬆口白來貫穿其中。

別具意義的音樂會，力邀當今傑出優秀的音樂家與聲樂家為大家帶來精彩的演出，台中美國學校手鐘樂團、指揮／Dr. Michael Wiles、小提琴家／陳俞汎、黃鈺鈞、廖芷誼、蔡凱心，中提琴家／江彥慶、林庭琬，大提琴家／陳彥勳、陳瑜，低音大提琴家／姚嘉琪，鋼琴家／金墨雨、聲樂家／許育甄、李增明，琵琶演奏家／邱心悅，二胡演奏家／陳盈安，打擊演奏家／許榮恩。

麗明營造董事長吳春山特別登台獻唱拿手歌曲，贏得滿堂彩，全場焦點指揮Dr. Michael Wiles，帶領的手鐘樂團更是鮮少有機會在台灣能看到的演出；專業且充滿節奏感讓人會不經意跟著舞動的旋律，歡樂且放鬆讓全場民眾享受一場難忘音樂盛宴。

歷經兩年的疫情，改變大家的生活模式。幸運的人也許只是換種方式消費與生活；但沒有那麼幸運的人，因為疫情更陷入困境。

台灣這塊寶地幸有許多人雪中送炭、濟困扶危，無論在國際上、城市間都為許多人帶來希望與幫助而在台灣的扶輪人，不遺餘力出錢出力從各種面向幫助全球疫情。

台中惠民扶輪社社長林彥廷強調，疫情中許多弱勢單位募款不易，期許扶輪社盡一份心拋磚引玉，將募得款項扣除費用捐助國際扶輪根除小兒麻痺基金、台中張秀菊基金會、台中私立惠明盲校、瑪利亞霧峰教養家園、台中市後車頭發展協會、台中市東勢社區發展協會、台中市沐風關懷協會、腦麻協會等。

「我們需要您的贊助，歡迎您共襄盛舉一起做公益」！惠民扶輪社指出，該活動一張門票1000元，贊助2萬元以上成為贊助單位，贊助5萬元以上成為協辦單位。

目前協辦單位有親家建設、斐得蔬食、美堤食品、菲仕美美容、大三元、泰晶殿、經緯度企業等陸續增加中，贊助單位由許多企業共同響應，產業界愛心不落人後，為社會送暖帶動善的循環。