嘉義縣太保市農會總結合彩虹扶輪社資源，由專門師資帶領過溝社區的長輩們手做稻草棒，把農會綠色照護資源導入社區。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市農會總結合彩虹扶輪社資源，由專門師資帶領過溝社區的長輩們手做稻草棒，把農會綠色照護資源導入社區。（呂妍庭攝）

「過溝美樂地公園」休閒綠地，精心打造的台灣島形狀水池讓綠地富有特色。（呂妍庭攝）

帶社區居民努力下，「過溝美樂地公園」綠草如茵。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市農會積極推動樂齡照護，透過綠色課程及共食導入青壯年志工，共同投入高齡長輩關懷工作，近期也結合家政班、彩虹扶輪社資源，帶著太保市過溝社區長輩們一起療育手作，今特別請來專業師資，為長輩傳授稻草編織技巧，教大家動手做可以放鬆筋骨的拍打棒。

太保市農會總幹事黃麗貞說，趁著農閒時間，大家學做稻草拍打棒，既符合環保再生概念，也讓阿公、阿嬤活動筋骨，平日拿來拍打按摩還有助身體健康，特別感謝彩虹扶輪社的協助，社區營運經常碰到經費不足，有公益資源幫忙，民眾生活更豐富、多元。

過溝社區近3年在社區發展協會理事長陳敬評帶動下，努力發展社區特色，居民甚至把市民代表周玉岸無償提供的百餘坪土地，建置成「過溝美樂地公園」休閒綠地，精心打造的台灣島形狀水池讓綠地富有特色。

為善用公園空間，社區已多次舉辦音樂會等活動，增加民眾參與度，27日當天，過溝社區將結合農會和志工參與，要在越夜越美麗的小公園辦音樂會，力邀彩虹扶輪社等各界參與，見證社區的轉變。