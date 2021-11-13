立法院與故宮館際合作，在立法院議政博物館推出「北溝傳奇-故宮文物遷台後早期歲月」特展，立法院秘書長林志嘉13日在開幕儀式致詞表示，北溝傳奇特展，不僅是將北溝的文獻史料「帶回來」，也是將霧峰的歷史「找回來」。

「北溝傳奇特展」在立法院民主議政園區登場。（立法院提供／陳淑芬台中傳真）

國民政府播遷來台初期，國立故宮博物院曾將國寶文物暫放台中霧峰北溝長達15年，立法院首度與故宮館際合作，於立法院議政博物館展推出「北溝傳奇-故宮文物遷臺後早期歲月」特展，自2021年11月13日起展至2022年2月13日，林志嘉、故宮博物院院長吳密察、立委黃國書及何欣純等人與會。

林志嘉表示，立法院除提升首都圈外的服務能量，也強化在地連結，與故宮合作推出「北溝傳奇特展」，不僅是將北溝的文獻史料「帶回來」，也是將霧峰的歷史「找回來」。

吳密察則指出，故宮國寶因戰爭輾轉在1950年抵達台灣，存放在霧峰北溝長達15年，當年物質條件不如現在，前輩在艱苦的環境仍精心保存整理文物，奠定在台的基礎，此次在霧峰推出「北溝傳奇特展」，希望跟鄉親找回當時的回憶。

黃國書說，他在故宮北院看到「北溝特展」，就與故宮積極規劃移到台中展覽，經過多次會勘終於選定在立法院議政博物館展出；何欣純指出，許多耆老都知道故宮國寶曾保存在霧峰北溝，但年輕的一輩卻已不知，這段被遺忘的歷史回到霧峰，讓在地觀點與故宮連結。