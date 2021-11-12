大甲區長安路車流擁擠，路面龜裂不平，市議員吳敏濟爭取整路經費。（陳淑娥攝）

大甲區長安路車流擁擠，路面龜裂不平，市議員吳敏濟爭取整路經費。（陳淑娥攝）

台中市大甲區長安路車流擁擠，路面龜裂不平，超過20年未全面整修，嚴重影響行車安全，市議員吳敏濟請託立委邱泰源向中央爭取燙平經費，12日邀建設局辦理長安路及通天路工程說明會，總經費3330萬元，預計明年4月動工。

大甲區長安路是溪北地區與幼獅工業區往返國三及幸福、太白兩里的要道，車流量龐大，年久失修，尤其施作自來水管線工程後，更是崎嶇不平，嚴重影響行車安全，許多民眾紛紛向市議員吳敏濟陳情盼能全面重鋪。

建設局總工程司林昶穆表示，長安路及通天路道路改善工程近日已通過公路總局前瞻計畫補助，長安路從通天路口到山柑橋，全長1.82公里，寬度10公尺，總經費1250萬元，中央補助約82％，預計2022年4月施作，20處孔蓋下地，33處孔蓋調平，並包含東明路口斑馬線與行人號誌、社區意象改善及綠美化等；另外，也通過中央補助的通天路，全長4公里，總經費2080萬元，即將進行規劃設計。

住在長安路附近的里民林基松抱怨路面太差，騎車如騎馬，令人提心吊膽。其他鄉親也說，長安路紅綠燈較少，大車喜歡從這裡進出工業區，半夜車輛輾過孔蓋發出強大噪音擾人，睡眠不好引起高血壓，很感謝吳敏濟議員幫忙爭取，讓久未實施路平的長安路及通天路能變得順暢好走，行車更安全。

吳敏濟表示，近年來多次邀建設局會勘長安路與通天路，並提案爭取全面實施路面燙平，因所需經費龐大，建議市府向中央爭取前瞻建設經費，更請託立委邱泰源協助向公路總局爭取經費，最近獲得中央核定補助。

吳敏濟也表示，長安路及通天路不僅會燙平，考量附近有東明國小，特別要求市府在東明長安路口設置綠色斑馬線及小綠人號誌，讓學生與年長者能安全地過馬路，也爭取改善路口社區意象及綠美化，希望建設局細部規劃設計後儘早於四月前施工，讓長安路及通天路的居民都能有一條安全回家的路。