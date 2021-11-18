新竹市過去繁華一時站前、舊城區等商圈人潮不再，過去的鬧區店面許多都在招租，街道相當冷清。（陳育賢攝）

新竹市近年因商圈的轉移與消費者消費習慣的改變，過去繁華一時的站前、舊城區等商圈人潮不再，許多黃金店面都在招租、街道冷清，多位市議員要求市府想辦法振興舊城區，而不是只是辦1次性活動；市府則表示，商圈反映活動帶來人潮，看到立即消費成效，希望活動要多辦。

此次市議會市政總質詢包括議員林彥甫、蔡惠婷、黃美慧等多人都關心舊城區的商圈沒落問題，針對大型節慶活動的永續發展、舊城區歷史街區復興計畫等，要求市長林智堅審慎評估1次性活動的效益。

林彥甫表示，光臨藝術節總花費超過5.5億元，但「謝謝光臨」後卻什麼也沒留下，舊城區商圈蕭條，光是武昌街、大成街、復興路3條街道就有超過40間的店面在出租，呼籲市府應盡速推動舊城歷史街區復興計畫，並將閒置的武昌街口民眾活動中心及周邊整建再利用。

黃美慧說，她最近特別去走了趟舊城商圈、中正台，當天是周六下午，但街上卻沒什麼人，大成街、復興路很多店面都貼上招租廣告，很難想像過去這些商圈到了假日都是滿滿的人潮，現在卻都是「出租」，市府應該要想辦法來振興舊城，而在辦光臨藝術節等活動後，有沒有去探訪商家，到底活動有沒有幫到他們？

市府產發處長張力可表示，商圈的轉移與消費者消費行為的轉變，確實是商家面臨到挑戰的主要原因，而這次市府主辦的光臨藝術節甚至是去年的台灣設計展等活動，都創造了非常多的人潮與消費。

像東門市場商圈與很多商家朋友都跟他反映說，這種活動要多辦，希望藉由這些活動帶來人潮與消費，讓他們的生意變好了，市府聽到這種聲音，未來也希望議員們多多支持市府舉辦相關活動。

至於在消費面，目前中央在疫情之後都有很多振興方案，市府也在議會的支持之下，推出很多加碼方案，這部分也得到相當大的迴響，包括東門商圈、中央商圈都在市府推出的買爆消費的範圍之內，但當然市府要努力的地方還很多，會積極研擬協助辦法。