打火弟兄「火裡來、水裡去」危險萬分！市議員吳敏濟18日為消防弟兄安全請命，他說消防局去年緊急救護案件達13萬3292件，69輛消防救護車，每天平均出勤5.3趟，為保障打火弟兄安全減少糾紛，要求消防局應配備給消防人員足夠的「隨身影像記錄器」。消防局長曾進財強調，預計明後年將各添購30只，以利救護救災工作順利進行。

吳敏濟指出，幾年前某消防分隊個案為例，當119救護人員據報抵達時，當事人已無呼吸和心跳，雖依規定先後做了CPR及電擊送醫後仍宣告不治；事後家屬卻指控救護人員沒有做CPR，連電擊貼片都貼錯方向導致傷者死亡。幸好勤務指揮中心保有救援時的回報記錄，但司法程序仍走了3年。

吳敏濟說，消防弟兄出勤錄影十分重要，目前台中市消防局除救護車上固定安裝有監視錄影設備外，每輛救護車上配備2個隨身影像記錄器，目前的作法是1個留在車內，1個由救護人員配戴在胸口，並非每位出勤者都有配戴。單機錄影很容易漏掉關鍵畫面，上法院時證據力不足。

吳敏濟強調，全台中市有消防救護車69輛，隨身影像記錄器147台，但第一線的弟兄如果有選擇的話，寧願配戴民間捐贈的較高階產品，沒有分配到的人甚至拿自己的手機來錄影，市府應該優先配備足夠的數量，提供給第一線的打火兄弟使用。

曾進財表示，救護救災人員執勤若產生爭議，相關影像就可還原現場，作為判斷依據；消防局目前每台救護車均配戴2台隨身影像密錄器，預計明後年將各添購30只，並依據年限逐年汰換，以利救護救災工作順利進行。