敏實科大校長曾信超坐上成功完成自動駕駛的自駕電動車，強調充分展現敏實科大與集團結合的研發能量。（羅浚濱攝）

敏實科大自駕電動車成功完成自駕試驗，校長曾信超（中）與師生們很滿意第一階段的初步成果。（羅浚濱攝）

敏實科技大學成立智慧車輛與能源系，引進敏實集團研發的自駕電動車做教學，18日首度在校內操場進行自動駕駛實驗，在完全不需要駕駛手動控制下，輕鬆完成進場及繞場的挑戰，使在場師生歡聲雷動，敏實科大也成全國唯一使用自駕電動車實際教學的大學。

敏實科大校長曾信超表示，他接掌敏實科大後，即定位學校為人工智慧專業大學，結合敏實集團未來工廠及電動自駕車的開發，聚焦發展智慧車輛與能源系、智慧製造工程系，導入智能科技培養未來企業所需要的AI智慧人才。

這輛由敏實集團提供的自駕電動車，結合光達、毫米波雷達、攝影鏡頭及車輛下層控制等裝置，並導入AI自駕技術，藉由深度學習進行路況辨識的優化，達到定速自動繞場及車道偏離補償修正的功能，充分展現敏實科大與集團結合的研發能量。

「目前國內還沒有大學真正拿自駕車來做教學！」智慧車輛與能源系主任曾慶祺指出，該系聚焦在電動車電機、電控及電源3個主軸及自動駕駛的技術，集團開發的自駕電動車，由學生拆解研究，學習寫自駕程式等後組裝。

曾慶祺說，目前廠商開發的自駕車，牽涉很多技術不會公開，校方引進自駕電動車能讓學生「從零學到完工」，學習到完整的電動車及自動駕駛相關技術。

校方進行自動駕駛實驗，是第一階段的初步成果，將來將會依規畫持續進行不同階段的開發，一方面精進智車系在智慧車輛領域的專業知能，也為國內智慧車輛所需的人才，提供最佳的學習環境。