癌症化療需要經歷掉髮的煎熬時光，為了幫助癌友重拾自信，新北市議員洪佳君2016年號召社會局、美髮業者舉辦捐髮活動。（蔡雯如攝）

癌症化療需要經歷掉髮的煎熬時光，為了幫助癌友重拾自信，新北市議員洪佳君2016年號召社會局、美髮業者舉辦捐髮活動；其中，11歲的簡苡晴今年已是第3次捐髮，她表示，她從2017年開始捐髮，去年與媽媽也一起捐過，雖然頭髮剪掉很捨不得，但剪下的頭髮可以帶給其他小朋友希望，這樣就覺得非常有意義。

新北市社會局今與樹林曼都髮型安榕店合作，舉辦第6屆捐髮助癌友活動，有6名愛心人士捐贈頭髮。新北市副市長劉和然致贈感謝狀後表示，捐髮活動已經延續6年，至今累計收集了230束頭髮，捐贈者廣布各個不同年齡層，頭髮平均生長速度每天只有0.03至0.05公分，至少需要累積2年、長度達20公分才可以捐贈，還要維持半年以上不染不燙，非常不容易。

洪佳君表示，她今年已是第3次捐髮，前陣子她參與鶯歌區公所的繪畫比賽時，發現有位參賽的小朋友頭髮都已經掉光，一問之下才發現他是癌友，因此她也特別請主辦單位，製作一頂假髮給小朋友，讓他更有自信，也希望藉著活動拋磚引玉，讓更多人一起來參與。

曼都髮型董事長賴淑芬表示，曼都1966年創立，除了致力於美的事業，也積極公益回饋在地，今年該分店已與市府合作2次，也不時辦理義剪服務，希望再度響應「捐髮助癌友」活動，可以用專業協助更多民眾一同捐髮做愛心。

中華民國癌病腫瘤患者扶助協會理事長張英美表示，每位捐贈者的頭髮都有40％的耗損率，因此需累積5到8位捐贈者才能製出一頂假髮，癌扶協會收到捐贈的頭髮後，會送到工廠篩選製作，編出精美的假髮供癌友使用，但每頂假髮的人工頭皮、編織品都會隨著時間耗損，因此每頂假髮僅能使用2年，因此希望民眾多多響應，希望聚集眾人的力量給予癌友支持。