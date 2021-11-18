入冬以來，台東知本溼地已陸續有冬候鳥進駐，近日有鳥友觀察到2隻稀有猛禽「東方澤鵟」，在草澤上緩速低飛巡弋，吸引鳥友架設相機驚喜「抓鵟」；鳥友表示，東方澤鵟在台灣屬於過境鳥，少部分在台灣度冬，在台東屬罕見，農委會列為二級保育之珍貴稀有野生動物。

靜謐的知本溼地水澤區突然驚起一群白鷺鷥，就連花嘴鴨也四散逃亡，原來遠處1隻在台東罕見的東方澤鵟沿著蘆葦澤床時而御風飛行，時而定點振翅巡弋獵場，甚至來個鷂子翻身，故意驚擾鷺鷥群後趁機攻擊體弱個體，守候多時的鳥友說，鳥類及鼠類都是牠的主餐，只要看到鷺鷥群飛起，就表示東方澤鵟出來覓食了。

鳥友表示，東方澤鵟又稱澤鵟或東方澤鷂，農委會列為2級珍貴稀有野生動物，體長48至58公分，屬於體型壯碩的中型猛禽，是台灣3種澤鷂屬中最大的，由於牠的羽色會隨著年齡有不同的變化，不太容易辨識，常讓賞鳥人士「抓鵟」。

鳥友說，東方澤鵟繁殖於西部利亞、中國東北及日本，在台灣為不普遍過境或度冬，生性喜歡開闊的草澤溼地，過去在嘉義鰲鼓溼地、恆春龍鑾潭、高雄永安溼地都有零星發現，這次有2隻出現在台東溼地，可說是非常難得的稀客。

台東縣野鳥學會表示，時序入冬，知本溼地除了稀有的東方澤鵟來作客以外，包括鸕鶿、遊隼、小水鴨、鳳頭潛鴨等冬候鳥也都已陸續報到，加上黑翅鳶、環頸雉、黃鸝等當地的珍貴留鳥，生態又熱鬧了起來，但是隨著溼地的開發，這些鳥類都面臨棲息環境縮減的困境。