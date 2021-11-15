今在嘉義縣鰲鼓溼地發現18隻小天鵝驚喜現蹤，在台十分罕見。( 黃月英提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今在嘉義縣鰲鼓溼地發現18隻小天鵝驚喜現蹤，在台十分罕見。( 黃月英提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣鰲鼓溼地鳥況漸入佳境，今一早鰲鼓溼地解說團隊四股組巡守員，在溼地西南水域發現18隻罕見的小天鵝現蹤，其中有11隻成鳥、7隻幼鳥，是歷年來在台發現數量最多的一次紀錄。

林務局嘉義林區管理處指出，小天鵝又名鵠，繁殖於北歐及亞洲極北部，在歐洲、中亞、大陸長江流域、東南沿海及日本越冬，在台灣是稀有罕見的冬候鳥，鰲鼓溼地前一筆紀錄為2019年發現1隻幼鳥，今年一口氣出現18隻十分罕見，令鳥友非常驚喜。

林管處說，小天鵝體型碩大，成鳥擁有長頸和雪白的羽色，嘴喙基部為亮黃色，幼鳥全身羽色淡灰，嘴喙基部粉紅，高貴優雅的氣質是天鵝屬生物共有的特徵，呼籲民眾如要前往鰲鼓溼地賞鳥，請保持安靜、避免有親近或干擾行為。

另民眾也可以聯繫鰲鼓溼地解說團隊協助規畫遊程，同時也有安排收費的解說服務，引領到訪的遊客深度認識溼地自然生態景觀以及園區周邊社區的人文風情之美。