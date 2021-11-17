基隆鳥會常務理事沈錦豐今天分享17日在基隆港記錄到腳環配戴編號K9的黑鳶幼鳥「綠豆眼」。（摘自沈錦豐臉書／陳彩玲基隆傳真）

基隆鳥會常務理事沈錦豐今天分享17日在基隆港記錄到腳環配戴編號K9的黑鳶幼鳥「綠豆眼」，其母親是去年受傷獲救的獨眼黑鳶「大眼仔」，野放後不只成功活下，還有了下一代，為基隆鳥界帶來一份驚喜。

沈錦豐表示，K9小時候較瘦小，有營養不良問題，但現在看起來健康狀況還不錯，今年也多次在基隆港被發現，他說，可以幫K9多付出一分關注，一張照片或一段影片，傳遞的都是平安信。

沈錦豐指出，K9背後有一個勵志的故事，其母親「大眼仔」2020年9月30受傷，所幸復原的很好。台灣猛禽研究會指出，「大眼仔」當時頭部無力下垂至胸前，眼部有明顯的神經症狀，包含眼球震顫與瞬膜抽動，左眼角膜受傷、右眼水晶體在燈光下混濁不清，兩眼均無視覺反射反應。

台灣猛禽研究會說，當時「大眼仔」的狀況非常糟糕但體態不錯，獸醫師初步檢驗發現凝血異常疑似抗凝血劑中毒，胃內含物經快篩未發現農藥成分。以解毒劑和支持療法治療約1周後，神經症狀開始緩解，也逐漸有能力自行進食，但其中一隻眼睛視力並未恢復，因此，被取名為「大眼仔」。

台灣猛禽研究會提及，野放前，「大眼仔」被戴上GPS發報器，2020年11月曾短暫在大漢溪畔生活，便持續停留在新店山區，於2021年在生下2隻幼鳥，分別為「綠豆眼」、「小眼仔」，配戴紅色K9和L0色環。

沈錦豐表示，這次能拍到「綠豆眼」心情很興奮，當下立即回想到「大眼仔」，心裡很有感觸，並將照片分享給當初繫放「綠豆眼」的人員，大家都很開心。