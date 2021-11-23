美式賣場好市多開打黑色星期五購物節，不少大電視下殺破盤價蔚為話題，全聯連續4年推出黑色星期五優惠活動，今年特別擴大整合線上線下資源，不僅精選超過百件黑品祭出5折起優惠，包含黑色包裝、黑色食品、黑色品牌等「三黑」商品，並推出預購品最低5折起破盤價。

其中全聯PXGo!更搶先開跑「黑色購物節」，限時5天不限金額抽OFF COFFEE熱美式一年份，再享PX Pay支付滿千送800福利點，另於預購館下單甚至能獨享88折。

全聯指出，近年來積極搶攻節慶商機，今年第4年舉辦「黑色購物節」活動，去年檔期更創造超過13億元業績，熱銷前15名商品平均業績成長率更超過50％，顯示節慶活動精準吸新客，以去年來說，吸引破百萬名消費者上門購物，而今年響應政府抗漲政策，再次結合線上線下擴大舉辦「黑色購物節」活動，且使用PX Pay支付還可享有消費滿額最高8％回饋。

全聯PXGo!特別推薦搶先開賣的預購商品，不僅下殺到5折起，還獨家祭出88折優惠券，像是本檔必買的「Panasonic國際牌奈米水離子吹風機禮盒版」會員價扣200福利點，促銷價只要8900元，直降市場價1000元，若再搭配優惠券打折及福利點數回饋，換算下來最低只要7272元，限量100組。

除了超市龍頭持續拚「黑五」購物節，百貨業包括微風精品線上、新光三越南西店亦有黑五促銷，其中新光三越南西店推出超級黑五包括彩妝護膚、精選潮牌、輕奢飾品、人氣家用等眾多商品下殺42折起 ，而微風精品線上也首度推出限時4天最高折扣優惠，只要指定期間輸入折扣碼，就能享高達16％折扣優惠，包括BURBERRY等精品均適用。