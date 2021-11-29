新冠變種病毒Omicron肆虐，引發美股崩跌，台股29日開盤跳空重挫，雖在官股護盤及低接買盤進場下，指數終場跌幅收斂至41點，不過，市場避險情緒仍出現升溫現象，元大台灣50反1（00632R）爆出17萬張大量，一舉登上台股成交量第三大，僅次航空雙雄。

法人指出，變種病毒可能降低疫苗保護力，對全球經濟復甦帶來衝擊，投資人因應市場變數紛雜，可適度布局反向ETF強化投資防禦力。

受疫情消息波及，台股連日下挫，盤面反向ETF紛紛爆量，以美股觀察，上周五美國現貨盤還沒開盤，市場恐慌率先湧入台股的美股反向ETF，元大S&P 500反1（00648R）26日成交近3000張，較前一日量增五成，29日早盤持續以超過2000張熱量逆漲，避險需求升溫。

此外，國際油價單日重挫13％，投資人對原油反向ETF避險需求也急增，期元大S&P原油反1（00673R）上周五量衝3000張後，今日開盤噴漲再吸引早盤累積超過萬張成交量，創下去年4月來最大。期元大S&P原油反1今日一舉突破季線反壓，表現比美台股反向ETF強勢。

法人指出，變種病毒肆虐前夕，市場投資組合明顯偏斜，國際機構投資人在不特別看好經濟復甦的情況，卻積極從事抗通膨交易，導致抗通膨交易過熱，因此變種病毒消息一出，投資人急在第一時間進行「再平衡交易」，使資產價格巨幅回調，股市、商品資產淪「重災區」。

法人表示，觀察台股上周五和今日連挫，部分買盤搶進成長型股票，顯示市場恐慌情緒還沒到高峰，但台股今在買盤拉升僅收復季線，月線持續失守，且上周五逢美國感恩節，許多交易員休假，節後回歸可能有更多程式交易進行策略調整，放大盤勢方向性變化，投資上應逢彈減碼，審慎因應。

股市反向ETF在行情下跌時上漲，需要避險的投資人可考慮納入組合，若手中標的缺乏流動性，更能透過反向ETF及時規避風險或降低波動，包括元大S&P 500反1、元大台灣50反1、期元大S&P原油反1等，可關注介入時機。

法人提醒，反向ETF投資期貨，投資人應留意波動風險和現貨不同，僅適合短期操作並宜嚴設停損，ETF的漲跌幅也可能因市場需求影響，和追蹤指數績效有所差異，投資人進場前，最好關注發行投信官網的ETF折溢價是否偏大。