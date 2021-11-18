澳洲位於印度洋東北部的外島領地「聖誕島」（Christmas Island），日前出現一幕罕見奇景，數量高達5000萬隻的螃蟹大軍，從島上居住的叢林地洞，成群移動至海岸繁衍後代，周期約18天，是全球最大型的動物遷徙活動之一。只見紅通通的螃蟹塞滿街道，當局甚至為此封路，居民們只能待在家中無法出門。

綜合外媒報導，紅蟹（Gecarcoidea natalis）是一種僅在聖誕島與科科斯群島（Cocos Islands）才有的陸蟹，島上約有14種蟹類，每年到了10至11月的雨季時，千萬隻的「紅蟹大軍」就會出動，佔滿島上的道路、橋樑、岩石和溪流，將島上染成一片紅色，場面相當壯觀，被專家稱為「世界最珍貴的奇景」之一。

不過因為紅蟹數量太過龐大，許多紅蟹會爬進民宅或是懸崖邊，當局為了這場規模浩大的遷徙活動，花了好幾個月的時間做足準備，替牠們建造專用的橋樑跟臨時圍籬，供牠們自由通行；必要時甚至會封閉島上道路，禁止民眾通行。

報導指出，在遷徙過程中，連續5、6個晚上，每隻雌蟹至少能在印度洋產下10萬顆卵，一個月後紅蟹寶寶就會回到岸邊，並爬回原本的棲地。不過對於海中生物而言，這些幼蟹無疑是一年一度的美食盛宴，絕大多數幼蟹在返鄉途中，會被各種魚類、魟魚和巨型鯨鯊吃掉。

當局替紅蟹建造專用的橋樑跟臨時圍籬，供牠們安全通行。（圖／路透）