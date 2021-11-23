9月底屏東挖眼案震驚全台，11月又發生桃園超商店員因為勸導戴口罩，不幸遇害的事件。細數今年超商店員因為勸導戴口罩，無端遭受攻擊的案件，從新北店員被安全帽攻擊、屏東店員被挖眼，甚至是台中店員被打至血胸、腦震盪，每一次事件發生後都迎來社會安全網檢視潮，網友無不希望避免憾事重演。民眾迫切著急希望能阻止憾事再度發生，網路討論發燒，而曾經承諾要建構社會安全網的總統蔡英文，事發之後臉書卻是在宣傳屏東內埔的活動，臉書因此遭大批網友灌爆，挨批「你說的破網到底要補了沒」，2天就炸出網路聲量新高，而且討論熱度持續飆高。

今年5起超商店員勸戴口罩遇襲案！桃園店員遭刺亡聲量超越屏東挖眼案

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，桃園超商店員遭刺聲量超越其他事件，短短2日已累計超過4萬2777筆聲量。盤點今年超商店員「勸戴口罩」引發的傷害事件，5月本土疫情最為嚴峻時期，就曾發生新北市店員遭人持安全帽打到送醫縫針的暴力傷害事件，最後警方函請市府衛生機關以違反傳染病防治法，要求「重罰」1萬5000元。

9月雖然疫情穩定，但指揮中心維持戴口罩防疫政策，9月26日再發生駭人聽聞的屏東女店員挖眼案，當時屏東縣長潘孟安第一時間顧著宣傳貼心的疫苗接種政策，也被網友灌爆臉書，質疑「還在午休嗎」，潘孟安才在下午火速出面表達關心與致歉。所幸這起社會案件有全台灣人的熱心幫助，紛紛捐款給受傷害的店員，使她面對未來龐大的醫療費用不至於徬徨無助。

然而屏東超商女店員挖眼案後，陸續又發生桃園店員遭毆打、台中店員被挖眼窩並打至血胸、腦震盪，但網友關注度皆不如屏東挖眼案，針對陸續發生的這幾起「超商口罩勸導」案件，政府也沒有令人印象深刻的作為，直至這次桃園超商店員又因為遵循指揮中心防疫政策，一句善意提醒竟引來殺身之禍。短短2個月一連4起超商店員遇襲，讓人不禁想問為何悲劇一再重演，總要等到事故發生才開始檢討，引爆民怨創下聲量高峰。

口罩政策基層難為超商店員遭刺亡！ 民眾最不滿「社會安全網持續破洞」

進一步分析這次「桃園超商店員遇刺亡」事件，民怨創下聲量新高的原因，以「遲遲未改善社會安全網」討論最多，網路聲量共計6253筆。實際上，從去年到現在，不管是馬籍女大生事件、屏東假車禍擄人命案，以及這幾個月來連續發生的超商店員傷害案，每次事件過後都帶起檢討社會安全網的高峰。然而事件熱度過去後，外界、網友關注度變小，政府是否扮演接力的角色真正去修正法規、改善制度，還是抱著安全下莊的僥倖心態，等到下一次事情發生再說，顯然這次網友普遍認為類似事件一再發生，社會安全網持續破洞，才會導致憾事無法終止，批評「你的破網是要補了沒」、「司法改革？該不該快點修法了啊」、「小英啊，洞補了嗎」。

此外，面對社會安全網的破洞，過去蔡英文曾在哀悼小燈泡時表示「阿姨不會讓你白白犧牲」，承諾會把社會上破的許多洞補起來，如今超商店員傷害案接連發生，蔡英文的這番話也被網友重新翻出，諷刺過了這麼多年究竟補了什麼。另外，口罩政策陸續鬆綁，包括許多場域開放內用、KTV包廂等等，都可以拿下口罩，遭網友諷刺是「病毒傳播還會看場合」，不合邏輯防疫措施，除了造成防疫上的混亂，也使得第一線基層人員為難。對此，陳時中回應目前還不會鬆綁戴口罩政策，並呼籲勸導時「以自身安全為第一考量」，就像看到路邊有人打架，不用勸架，提醒就好，然而聽在只能聽命行事的基層員工耳裡，恐怕特別不是滋味。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年5月17日至2021年11月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『超商店員因勸戴口罩傷害案』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。