如果把加權指數的K線圖拿給別人看，然後先把名稱遮起來，別人可能認為這是一檔隱藏大飆股，急著問你股票代號是多少，但殊不知這檔大飆股，就是台股的大盤指數，目前呈現量增價揚，帶出連三紅的長紅K棒，這超級多頭的氣勢無法檔，不會有正常人會願意旁觀或做空它的。

而台股助漲大功臣，就是外資借券回補潮，國際知名對沖基金Point 72、Millennium Management與Hel Ved Capital遭立委爆料聯手借券放空台股，激勵台股散戶硬起來護航權值股，讓股價越衝越高，放空機構也被迫回補股票，包括聯電、友達、貨櫃航運股等都有這種跡象。筆者相信這些低本益比的績優權值股，有低檔價值買盤以及外資借券回補買盤的力道，結合起來將會支撐股價，然後同步帶動大盤攻破18000點。

另外，據最新數據統計，筆者發現外資今年在韓股賣超的金額，比台股還多出100億美元，也就是約2800億台幣，可說是近期韓股相當弱勢的原因之一。而台股現階段是由美股創高來驅動上漲，台股跟韓股逐漸拉開距離，所以現在外資青睞台股多一點，雖然今年外資已經賣超5000多億元，如果加計今年外資領到的股息，那已經是1兆台幣從流出台股，不過最近3天外資在台股買超529億元，指數也漲快500點，如果買超能持續下去，台股這邊絕對也是布局絕佳買點。

而且，這次非常有可能是權值股總動員，例如晶圓雙雄的台積電與聯電，股價在上週都還沒站穩600元與60元大關，光從5字頭低檔去進場布局晶圓雙雄，一週就可以賺5%到10%的空間。所以筆者認為，在外資借券被軋空的背景下，加上11月看漲的行情，以及若未來外資有開始回補買超韓國股市，台股都會一起被帶動上來，台股真的很難找到會被賣下去的理由。多頭氣勢延續下去，11月先突破18000點，12月再上看19000點，都是非常可能的事，拭目以待。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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