美股不回頭，台股突破17650點！近期美股各廠公布財報多表現優異，且美國聯準會利率決策會議，會後聲明釋出通膨鴿派說法，激勵美股四大指數看回不回，連帶台股年底作帳及作夢行情續燒，今天台股轉由電子類股掌多頭兵符，台積電(2330)無畏10月合併營收下滑利空守住600元關卡穩定向上，股王矽力-KY(6415)守穩5000元關卡，聯發科(2454)重回1000元大關。

電子高價股續揚，讓績優電子股士氣大振，精星(8183)、金居(8358)及同欣電(6271)亮燈漲停，中小型股世德(2066)、台揚(2314)、元創精密(3685)、中光電(5371)、91APP*-KY(6741)、振宇五金(2947)、藥華藥(6446)、達爾膚(6523)等盤中亮燈漲停，在電子類股領軍強攻下，台股指數開高走高，盤中大漲逾百點，突破前波高點17633點，截至11點35分為止，加權股價指數約17647.89點，上漲129.76點，成交量約2506.16億元；OTC指數為221.55點，上漲3.12點，成交量869.96億元。

今天盤中上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲1.23%，其次是電子零組件類股及生醫類股，分別上漲1.13%及1.12%，表現較差者為鋼鐵類股、觀光類股及造紙類股，其中鋼鐵類股下跌1.79%，觀光類股下跌0.74%，造紙類股下跌0.73%；上櫃部分，表現最佳電腦設備類股，上漲2.26%，表現最差為鋼鐵類股、下跌1.26%。

就技術面來看，美股強強滾，上周台股也跟進上演年底作夢行情順利站上17500點，上周五加權股價指數以17518.13點作收，累計一周上漲221.23點，漲幅約1.28%，連6周收漲，成交量也持續放大，日均量為3778.2億元，OTC收盤指數為218.43點，累計一周上漲2.53點，漲幅為1.17%，周K連4紅，日均量954.34億元。今天台股在電子股全面走揚帶動下，指數開高走高，盤中站上17650點；近期台股大漲小回，今天盤中指數續創波段新高，並突破9月6日高點17633點，就周K線走勢而言，台股自11月5日中突破後，多頭態勢明朗，交易量也開始擴增，今天再突破前波高點17633點具有指標意義，在未出現爆量長黑前，台股指數仍有續創高的機會。

分析師表示，美股在10月初回測半年線後，隨即展開強力衝刺，伴隨財報利多，美股不但收復跌幅，還連續創新高；台股也在外資歸隊，指數上周五向上突破半年線後，緩步盤堅走高。

考量加權指數歷經8、9、10月的震盪整理，許多績優股跌幅已深，投資價值浮現；且多家重量級法說會釋出對第四季正面看法，台灣外銷出口表現亮眼，年底作帳行情可期。加上外資歸隊，資金行情再起，台股技術面趨勢翻多，短線仍有高點可期，建議擇優布局，偏多操作。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

開發金(2883)前10月稅後獲利436.26億元，每股盈餘2.13元；公司計畫2021年12月27日將中壽納為100%持股子公司，ROE進一步提升，且今年獲利創新高，明年現金股利配發可期，可逢低佈局。