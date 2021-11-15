上市櫃高價股對多數投資人「可望不可及」，然而在外資、市場主力拉抬下，千金股比價行情持續發飆，聯發科（2454）再度站上千元大關，台股今（15）日首度出現11千金同台演出；而繼上周五（12日）矽力-K（6415）首度站上5千元大關之後，股后信驊（5274）今天一早攻堅至2995元大漲105元，與3千元大關僅有一小步之遙。

台股千金股中，除了股王衝上5千元、股后蓄勢挑戰3千元，早盤譜瑞-KY也一度攻上2千元，最高來到2015元（上周五歷史盤中最高為2020元），因而造就台股一早曾出現5檔同步出2千元以上的盛況，但隨後譜瑞-KY 2千元大關再度曇花一現。

台股今天因有聯發科再度攻上千元，讓台股出現首見的11千金，而在千金股中，只有富邦媒股價小跌，主因近來疫情趨緩，宅經濟光環褪色。 全球資金浮濫，台股也不例外，引領高價股比價行情持續燃燒，目前百元以上高價股約來到將近280檔，挾元宇宙、低軌衛星及新藥等題材、今天百元高價股盤中攻上漲停有同欣電、91APP*-KY、鈺太、達爾膚、晶心科、晶焱、驊訊、帆宣、藥華藥、振宇五金、創惟等11檔。

另順德、迅得、茂達、昇達科、新普、麗豐-KY、亞信、晶相光、AES-KY、祥碩、致新、嘉澤、旺矽、晶技、安格、惠特、健策、金麗科、界霖等，漲幅都超過半根漲停。