道瓊永續指數（DJSI）公布2021年最新評選結果，今年入選「世界指數」或「新興市場指數」的台灣企業共30家，其中金融業入選逾40％，包括國泰金、元大金、富邦金、中信金、台新金、第一金、中租-KY及台達電、台灣大等公司均順利蟬聯入選雙榜成分股。

由美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士永續集團（RobecoSAM）共同推出的道瓊永續指數，每年分析覆蓋全球逾1萬家公司，針對企業環境、社會及治理（ESG）三大面向評價組織永續發展能力，僅各產業永續發展得分最高的前10％企業才能入選成分股。

國泰金(2882)連4年入選「世界指數」、連7年入選「新興市場指數」成分股，評比總分在道瓊永續指數所屬的保險產業位居台灣第一。其中，與金融核心職能相關的永續金融、金融包容性等面向均稱冠全球產業，其他超過30％評比面向亦取得滿分。

元大金(2885)連3年入選「世界指數」及「新興市場指數」雙榜成分股，並在標普全球企業永續評比（CSA）23項評比指標中的10項表現亮眼，自174家參與企業中奪下綜合金融類全球冠軍，為首家奪得該產業類全球榜首的台灣金融業者。

富邦金(2881)連5年入選「世界指數」、連6年入選「新興市場指數」成分股，並在保險類位居全球保險業前4％。今年在三大面向得分均高於業界平均，其中在社會面向名列全球第二、台灣第一，23個評比指標中共6項獲得滿分稱冠同業。

中信金(2891)連2年入選「世界指數」、連7年入選「新興市場指數」成分股，主要在風險管理、防制金融犯罪、營運面生態效益、氣候策略、公益慈善、金融包容性等評比指標獲得優異成績。台新金(2887)亦連4年入選「世界指數」及「新興市場指數」雙榜成分股，完成四連霸。

第一金(2892)連4年入選「世界指數」、連6年入選「新興市場指數」成分股，名列台灣銀行業第1名、全球前6名。其中，在6項評比指標中獲得滿分，全數23項指標皆高於業界平均，為唯一獲選的公股金融機構，並統籌成立公股金融事業ESG倡議平台。

中租-KY(5871)則連2年入選「世界指數」及「新興市場指數」雙榜成分股，並在世界指數獲得綜合金融類全球第4名。其中，此次在5項評比指標中獲得滿分，在其他9項指標中排名亦名列綜合金融產業前5％，各評選項目展現亮眼成績。

電子科技業部分，台達電(2308)連11年入選「世界指數」、連9年入選「新興市場指數」成分股，整體成績獲全球電子設備產業最高分、創歷年新高。其中，台達電在分項評比中共4項獲得滿分，合計共6項獲得全球電子設備產業最高分。

台灣大(3045)則連5年入選「世界指數」、連10年入選「新興市場指數」成分股，並以總分91分蟬聯全球電信產業世界指數冠軍。在三大面向共24項評比指標中，台灣大共13項獲產業最高分、其中12項獲滿分，又以環境、社會2面向表現最突出，成績優於全球98％電信業。

華航(2610)則為台灣唯一連6年入選「新興市場指數」成分股的運輸業者，在5個評比指標中取得航空業最高分、其中3項更獲得滿分，使整體評分突破往年佳績，奪下全球航空產業第2名殊榮。