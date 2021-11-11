現在正是大啖肥美海鮮的好時機，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳全新推出「生猛海鮮季」主題，多達逾30種美味海鮮料理無限量供應，限定於午晚餐時段供應，不僅有炙燒比目魚握壽司、美國生蠔、生食級干貝，更豪氣推出各式有異國風味的螃蟹料理，要讓饕客們吃好吃滿。

「生猛海鮮季」囊括各式海味，不只是廣受饕客好評的美國生蠔、生食級干貝，特別推出炙燒比目魚握壽司，先用火烤逼出魚油，入口後整個化開，炙燒後的魚油香氣盈滿嘴中，以及居酒屋必點日本花魚一夜干、鹽烤海大蝦等。

重頭戲的蟹蟳料理包含最能品嘗到鮮蟹原味的清蒸，特選有蟹膏之王的麵包蟹，膏黃飽滿，風味濃郁鮮甜，假日還提供蟹膏肥美的紅蟳，蟹膏肥美，另有香辣味濃的灣仔避風塘炒蟹，主廚也特別設計異國風味蟹料理，充滿南洋風情的椰香咖哩炒蟹粉絲煲、酸辣鹹香的泰式冬陰功湯。

餐廳在假日更加碼推出「鮪魚現切秀」精采活動，選用清爽不油膩、肉質扎實的黃鰭鮪魚，整隻重達30公斤以上，賓客能近距離觀賞到廚師以精湛刀功解體大型鮪魚，還可以現場立刻品嘗剛切下來、色澤自然紅潤的鮪魚生魚片。為回饋賓客支持，11月17日至11月30日間用餐，可用平日1180元+10%及假日1480元+10%的優惠價嘗鮮。