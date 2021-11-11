李棟樑發慰問品。（軍聞社提供

空軍司令熊厚基代表國防部邱部長頒贈慰問品。（軍聞社提供

今年共機侵擾我西南空域逾700架次，空軍戰備肩負空防第一線；軍友社理事長李棟樑今日率敬軍團，前往東部花蓮與台東空軍基地敬軍慰問，感謝官兵長期以來，捍衛中華民國領空、戮力戰訓本務的辛勞。

今日上午，李棟樑前往臺東以及花蓮等兩地，慰問空軍第七聯隊、第五聯隊，由空軍司令熊厚基上將、政戰局長簡士偉中將以及軍友社秘書長蔡鴻圖等人陪同，除頒發慰問金外，也逐一頒贈慰問品給每位官兵，感謝他們為國辛勞。

慰問過程中，李棟樑關心官兵家中生活狀況，提醒軍人服務站針對清寒官兵，適時伸出援手，給予軍榮眷以及官兵溫暖與照顧，李理事長也以個人名義捐贈10萬元，由花蓮軍人服務站用於花東地區官兵及眷屬急難慰問，希望能幫助更多的官兵弟兄，體現軍民同心精神。

李棟樑並向所有空軍官兵表達誠摯敬意，感謝他們24小時守護領空，保衛國家安全，也提醒他們注意天氣變化，保持身體健康，有強健的體格，國軍才能發揮戰力。