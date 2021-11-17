新北市長侯友宜的鐵粉智英科技董事長林宴臨，今偕太太再度捐出2輛復康巴士，4年多來已累積捐贈9輛，外加一輛專門運送手搖自行車的運輸車。林宴臨表示，這是實踐對侯市長一年要捐2輛復康巴士的承諾；侯友宜則感謝林董重諾，公司在疫情下克服困難，卻仍堅持回饋社會，幫助弱勢。

林宴臨公司位在蘆洲區國道路，以生產電腦網路通訊產品為主，外銷歐、美地區，近年工廠重心逐漸轉移到大陸，他最初在2017年8月，偕兄長以紀念母親林闕嬌名義首度捐贈1輛復康巴士，由時任副市長侯友宜代為受贈，10月間再以智英科技名義捐出第2輛，當時林宴臨熱情鼓勵侯參選市長，承諾每年會捐2輛，8年要捐16輛，令侯大為感動。

林宴臨果然在2018、2019、2020持續捐贈，2019年甚至額外捐贈一輛3.5噸的愛心運輸車給社會局，轉贈給新北市身心障礙者體育運動總會做為手搖自行車的保母車。

林宴臨今上午和太太陳惠英再度低調現身市府18樓捐贈2輛，一輛以公司名義，另輛以紀念母親持續編號，並與侯友宜閒話家常。林宴臨關心侯日理萬機，尤其在疫情嚴峻時，身體如何撐住？侯回應，在當刑警抓歹徒，面臨生死槍戰，回到家裡都還能倒頭就睡，但在新北市面臨新冠肺炎，被衛福部校正回歸1、2百確診案例時，壓力大到無法入眠。