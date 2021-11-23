1名嘉義網友在路上直擊1輛警車竟被拖吊車拖著，2輛車均印上「嘉義市政府警察局」，讓他笑說百年難得一見；其他網友說「大義滅親、捍衛正義」、「自相殘殺拼業績」，不過也有不少人認為僅是道路救援，因為警車車門未貼上黃色封條，痛批是在作秀，「沒貼黃色貼紙，不代表違規」、「很好理解，車子壞了送修」。

該名網友在臉書「嘉義綠豆大小事」發表照片，竟是1輛拖吊車在路上拖著1輛警車，拖吊車上寫著「嘉義市政府警察局」，而警車上也寫著「嘉義市政府警察局」還有「交通隊」等字；原PO笑說「這個，百年難得一見，百聞不如一見」。

1名嘉義網友在路上直擊1輛警車竟被拖吊車拖著，2輛車均印上「嘉義市政府警察局」，讓他笑說百年難得一見。（翻攝自臉書「嘉義綠豆大小事」）

其他網友留言說，「警方移地訓練」、「車故障，要換新車了啦！哈哈哈」、「大義滅親、捍衛正義」、「鐵面無私」、「自家人違規照拖」、「這是養老鼠、咬布袋的實例嗎」、「尷尬了」、「警車違規被拖走了」、「我欣賞這台拖掉車，開車的那個人」、「自相殘殺拼業績」。

不過根據法律，違規停車拖吊需在門邊貼車門封條：拖吊前，以防車輛拖離現場後再被他人擅自開啟車門、竊取物品，但原PO的照片該警車無貼封條，不少網友質疑並非違規拖吊，僅是幫忙送修；網友留言「可是沒貼貼紙呀，作秀」、「車故障，拖去修車！車身沒貼黃色貼紙，不代表違規」、「很好理解，車子壞了送修，又不是民間拖吊業者來拖車」。