資深藝人廖峻近年健康狀況不佳，2018年二度中風後就減少了演藝工作，這幾年都在山上休養，幾乎沒在螢光幕前露面，不料最近各大租屋網站出現一則售屋訊息，打著「廖峻的家」名義，價格優惠看似急著脫手，詢問廖峻此事，他也傻眼，才驚覺是朋友擅自幫他把房子拿去拍賣。

據《CTWANT》報導，近來發現一名王先生po文出售房產，卻是打著「廖峻的家」名號，在各大房屋買賣網刊登，販售他位於新北市淡水新市鎮商圈的房產，該屋是一樓店面，格局為2廳一衛，權狀52.88坪，而相較於附近差不多條件的房產平均約售價4、5千萬，廖峻這處房產僅開價3700萬，相對便宜許多，因此引發急於脫手的揣測。

媒體詢問廖峻此事，問他怎麼突然賣房，是否有急用？他卻反問：「你怎麼知道？」，在得知是有人po出他的售屋文後，廖峻也傻眼，直呼：「怎麼會這樣？」，透露這位刊登文章的王先生應該是淡大的教授，之前廖峻邀對方有空來家裡坐坐，聊天時隨口說了有意賣房，但廖峻只是開玩笑而已，「他跟我講自己有一塊地要賣，他的學生是當仲介的，如果有這方面需叫我再找他」，廖峻則笑稱當時回說能賺錢就賣，沒想到就這樣被po網，「哈哈，完蛋」。

對於朋友擅自po文幫他售屋，廖峻語氣盡是無奈，強調不知道為了聊天中的玩笑話，會演變成現在的局面，也坦言對方並非仲介，他也沒跟對方簽約或詳細談，僅是聊天而已，之後會請王先生撤下拍賣文章，廖峻覺得這個舉動讓他很困擾，事實上，多年前廖峻在新竹購入千坪土地，也有被放上網販售，廖峻也表示並非他所為，但不諱言有意脫手，聽聞拍賣價700萬，他大笑出聲說：「7000萬啦！(怎麼會是)700萬！」，看來對於價格上有所堅持。