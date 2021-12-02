民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注。台北市議員林亮君的特助吳崢則表示，他曾見過林兩次，與林也是臉書好友；在媒體披露事件後，林曾傳訊給他稱「這都是兩人間的私事糾紛，媒體報導不實，希望大家不要介入」，因此他不願妄加評論，如今卻愈想愈不對勁且內疚，對高很抱歉。對此，不少網友痛批吳是在蹭熱度。

吳崢1日在臉書發文表示，他曾見過林秉樞兩次，一次在一個第三方主辦的小型閉門座談、一次是在上周林母的告別式；兩人在第一次見面時就加了臉書好友，因當時聽人介紹，林有在撰寫專欄與時事評論，想說林也是個泛政治圈的人。

吳崢指出，林秉樞幾天前在臉書上預告，自己將遭逢不實言論攻擊，並再度提及他近日遭逢喪母之痛，望各方明鑑是非；當時他有看到，但不清楚林指的是什麼事。在媒體披露林與高嘉瑜的事件後，林主動傳訊息向他表示這都是兩人間的私事糾紛，媒體報導不實，希望大家不要介入，他也以「不清楚詳情，不妄加評論」回覆林。但隨著愈來愈多林的惡行被爆出，他感到愈來愈不對勁，心裡也覺得很焦慮、內疚，認為對高很抱歉。

此文發出後引發熱議，不少網友在《鏡週刊》、《中廣新聞》臉書相關連結下留言：「是在蹭什麼熱度？」「這樣也能蹭」、「一堆人出來蹭熱度，大家看清楚這些人的嘴臉」、「亂蹭」、「藉以蹭蹭聲量囉？」「很佩服這樣也能蹭」。