中國網約車巨頭滴滴出行周五宣佈將從美國退市，並將轉至香港交易所上市。這個受到各國矚目的網約車赴美上市案，牽動大量的國際創投資金與中國用戶數據，滴滴的撤回正式宣告大陸網路企業野蠻生長時代結束。大陸掐緊了用戶數據監管與安全審查，美國同時嚴查上市企業財務審計與訊息披露，讓滴滴識相地放棄了繼續在美國上市的念頭，核心問題還是在中美之間的地緣政治競爭。

《英國廣播公司》（BBC）報導說，滴滴決定自美股下市轉回香港上市的消息公佈後，滴滴大股東軟銀集團股價重挫，香港中概股應聲大跌，大陸網企如阿里巴巴再創上市新低，嗶哩嗶哩跌逾7%。

報導引述分析師稱，滴滴回流港股，市場認為大陸對科技股的監管還會繼續擴大，這對大型科技股未來上市的選址決策產生明顯影響。出於關鍵戰略資源的安全性和監管方面的考量，在境外上市的互聯網等龍頭公司回歸中國上市是大勢所趨。

監管壓力不僅來自中國，美國證監會也在施壓。美國證券交易委員會（SEC）週四表示，在美上市的中國公司必須披露其政府擁有的股權比例，並提供審計檢查證據，這項規定可能導致200多家陸企被踢出美國交易所。面臨中美兩邊監管風險，可能會降低一些陸企對投資者的吸引力。中國最知名資本管理機構之一高瓴資本集團剛發佈最新美股持倉報告顯示，第3季度已清倉滴滴出行、網易與新東方。

報導指出，滴滴出行今年6月末低調赴美上市，隨即引發一系列監管與網路安全審查。投資分析師指出，滴滴背後的投資人太多了，又是對賭協定、又是可轉優先股，可能是真的拖不下去了，才硬著頭皮在美股上市。

投資界人士表示，令人意外的是，沒想到的是他們頭皮這麼硬，這些年陸續出臺的網約車行業規定，滴滴一直沒能完全合規，還有滴滴的地圖測繪許可層級很高，審計底稿究竟要不要給PCAOB（美國公眾公司會計監督委員會）可能還要先談判，「否則跟TikTok一樣被美國抓住小辮子就麻煩了」。

安邦智庫對BBC表示，資料安全並不是問題，滴滴資料中心還在中國，核心原因還是地緣政治。中美關係進入大國地緣政治博弈階段，「國家利益」成為兩國關係中的重要問題。滴滴上市與否、在哪裡上市，被賦予了「國家利益」色彩，關係到中美競爭。後凡是涉及到重要領域、對美國資本市場和技術有顯著依賴的投資案例，都不會得到明顯的祝福。

PAC（Prospect Avenue Capital）創始合夥人廖明表示，對滴滴的調查是一個意義重大的事件，標誌中國互聯網企業野蠻生長結束。過去20年裡，中國政府傾向於效率和增長而不是公平，對科技公司的法律合規問題採取了相對放任的態度。像滴滴這樣的公司太大了不好解決，沒有人知道接下來還會發生什麼事。