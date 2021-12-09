據統計美股月正報酬機率，在年底投資，到隔年約1、2月間，有逾五成勝率，在各主要指數中，又以科技巨頭為主的FANG+尖牙指數在年初勝率可達86％最高，投資專家指出，投資人可趁美股短線拉回的機會，透過追蹤尖牙指數的統一FANG+（00757）布局，搶賺一波新春紅包財。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，近日美股震盪主要反應Omicron變種變病毒擴散，以及月中聯準會（FED）可能宣布加速縮減購債的不確定性。美國白宮首席防疫專家佛奇7日表示，初期資料顯示Omicron傳染力高、重症率可能較低，但還需幾周才能對Omicron重症率有更清楚了解。

袁永騰分析，由於人類已與疫情對抗共處兩年，疫苗與治療藥物陸續問世並持續改良，美國總統拜登也明確表示不會封城，評估對經濟影響仍是可控。

且於疫情全球封鎖期間，全球累計超過5兆美元超額儲蓄，其中美國超額儲蓄也超過2兆美元，假設其中三分之一作為未來消費支出，將拉動明後年全球GDP成長2個百分點，對於後市景氣，無須過於擔憂。

袁永騰指出，聯準會12月例行利率會議預定在16日公布最新利率決策，重點關注是否加快縮減購債以及明年升息時程的最新規劃，待不確定因素消除，可望利空出盡。美國升息主要是希望維持景氣榮景能穩健成長，市場經歷反應升息預期的波動後，仍將回歸常軌，走出有基本面支撐的多頭格局，資金將尋找更具成長潛力的企業。

市場對於不確定性的恐慌反應，正好創造更佳的進場價格，統一FANG+ ETF為複合式主題，涵蓋未來成長趨勢產業，如電動車、元宇宙、AI與大數據、雲端、電商以及金融科技等。成份股有Nvidia（輝達）、Tesla（特斯拉）、Apple（蘋果）、Google(谷歌)、Meta（原臉書）、Amazon（亞馬遜）等科技巨頭，掌握高速成長產業，同時抓住創新趨勢夢想，對於看好科技產業前景的投資人來說，是進可攻、退可守的ETF。