瑞普萊坊今（15）日公布最新「全球住宅房價指數顯示，全球通膨大爆發，56國房價年漲幅達9.4％，南韓打房越打越高，扣除通膨因素後的實質漲幅達23.9％；台灣只位居中段班，年漲幅6.9％，排名第23名。

國際知名獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）今天公布2021年第三季「全球住宅房價指數」，結果顯示，截至2021年9月的一年內，全球主要的56個國家及區域，房價平均年增率高達9.4％，較上季增幅微增0.2％。

其中，馬來西亞、摩洛哥小幅下跌，有48％的國家及區域房價年增率超過10％。

「全球住宅房價指數」，該指數係根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要國家（或區域）的住宅價格表現。

排名第一的是土耳其，年增率35.5％。

不過，全球不少國家面臨通膨壓力，各國程度不一，這項報告指出，若扣除通膨因子之後，今年房價漲幅最高的是南韓，增幅達23.9％，排名全球第一。排名第二是瑞典，達17.8％。紐西蘭以17％，排名第三。

至於土耳其，房價年增率在扣除通膨之後，則大減至15.9％，排名第四名。

至於台灣在不考量通膨時，位居全球第30名，屬於中後段班；但將通膨率扣除竟一鼓作氣反超8名，年增率6.9％，來到全球第23名的中段班。