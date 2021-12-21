根據世界貿易組織（WTO）最新報告顯示，供應鏈中斷與疫情復燃打擊貿易成長，第三季全球商品貿易量萎縮0.8％，一反過去四季的強勁成長。WTO指出，Omicron變種病毒出現，讓2021年貿易成長無法達標的風險上揚。

WTO在官網發布聲明稿指出，供應鏈中斷、新冠肺炎確診案例攀升，以及生產投入短缺是造成第三季商品貿易量下滑的主因。2021年的貿易成長目標理論上應該能達標，不過Omicron變種病毒現蹤也讓出現負面結果的機率上揚。

儘管第三季商品貿易遭遇強勁逆風，但2021年頭九個月的貿易量仍然年增11.9％，不過與WTO在10月4日公布的最新預測成長12.7％相比，仍略遜一籌。

鑑於舒緩美西塞港的措施已經展現些許成效，倘若第四季貿易量成長回溫，仍有可能實現2021年全年貿易量成長10.8％的目標。

此外，有別於貿易量，第三季全球商品貿易值持續上揚，主要因為進口與出口價格勁揚所致。第三季全球商品貿易值年增24％，升幅小於第二季的46％，但高於第一季的15％。

燃料在內的初級商品價格飆漲，是第三季貿易值揚升的主要推手，在2020年第三季至2021年第三季間，價格翻漲逾一倍。

根據國際貨幣基金（IMF）統計，燃料價格在10月觸頂後，11月價格下滑，但年增幅仍然高達137％。此外，同期食品價格年增23％，基本金屬價格上漲13％。眾多製造商品價格亦上揚，推高許多經濟體的通膨。

就地域而言，第三季商品貿易量下滑的主因是美北和歐洲進口不如預期。亞洲第三季進口亦萎縮，不過WTO在10月的報告便已預料會如此。

北美第三季出口經季調後季減1.9％，中南美季減2.5％，歐洲季減1％，亞洲季減1.2％。