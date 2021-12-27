美股耶誕節假期前收紅，台股27日開高走高攻克「萬八」（18000點），指數創歷史新高，外資也買超台股並匯入資金，激勵新台幣升勢延續，上演股匯雙漲，終場收在27.715元1美元，為逾半個月新高，升值2.3分，已連續五個交易日上揚，台北外匯經紀公司成交量8.44億美元。

外匯交易員表示，市場對Omicron變種病毒擔憂在耶誕節前顯現緩和，加上經濟數據偏樂觀，美股放假前四大指數全收漲，台股順勢再攻「萬八」，最後收漲87點至18048點、再創歷史新高，外資過完耶誕節後也歸隊力挺，買超新台幣111億元，加上出口商年終拋匯進場，新台幣盤中一舉升破27.7元至27.678元。

外匯交易員認為，歲末年終時節，先前諸多的不確定性底定，市場暫無負面消息，台股封關收紅的期待，接下來若持續站穩「萬八」，外資也沒有賣超閃人的理由，尤其出口商年底拋匯需求支撐，預料短線新台幣應是偏升整理格局為主，封關收升可期。