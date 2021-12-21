美國聯準會(FED)表示明年將啟動升息循環，預估明年升息3次，永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，隨著通膨升溫、聯準會轉鷹的狀況下，升息循環確定將於明年啟動，而台灣央行總裁也預告國內明年將升息，消費者高度關注升息議題，畢竟升息將增加每月房貸負擔，加上房價高漲的狀況下，消費者對於升息的敏感度持續增加。根據永慶房屋調查，86％消費者對於升息壓力的承受度在3碼內。

永慶房屋今日公布2022第一季網路會員調查發現，53％消費者認為2022年會升息，其中44％認為升息時間點會落在明年第二季，至於升息幅度，消費者認為2022年會升息1碼。

那麼，若國內跟進升息政策，消費者對於升息的壓力承受度是幾碼呢？調查結果顯示，86％消費者對於升息壓力的承受度在3碼內，

另調查顯示，全台認為房價看漲的比例由上季的63％再往上攀升至71％較上季增加8個百分點，逾七成消費者看漲房價，看漲比例創2008年第二季以來新高，是13年以來最高紀錄。

陳賜傑指出，本次調查時間是在內政部祭出打炒房五大打措施前，可以看出疫情趨緩後，房市轉趨熱絡的市況下，消費者對當時房市的看法。調查結果顯示，在低利率、資金寬鬆以及通膨升溫的狀況下，讓消費者對房價出現上漲的預期，且看漲比例呈現連三季逐步走高的趨勢。