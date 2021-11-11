中市張男等3名惡煞日前開瑪莎拉蒂名車，囂張圍毆車禍擦撞的男大生，打到顱內出血送醫命危，警方拘提3人送辦，台中地檢署檢察官複訊後11日向法院聲押禁見獲准，張男等人在下午5時由法警押解搭坐台中地檢署囚車，送往台中看守所收容。

據了解，3人今晚進看守所依規定程序進行收容，因3人遭收押禁見必須分住不同房舍，第一餐的菜色是日式滷肉、炒時蔬及肉羹湯。

警方10日傍晚陸續將張男3嫌拘提到案，依殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官漏夜偵訊到11日凌晨向法院聲請羈押禁見。

台中地院開羈押庭審理，認定張男、陳男及李男等人各涉強制、傷害及殺人未遂等罪嫌，殺人未遂罪部分，為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪；陳男、李男則涉強制、傷害等罪嫌。而3人罪嫌重大、供述不一，有勾串共犯或證人之虞，且最近均有暴力糾紛前案，有反覆實施之虞等理由，裁定羈押禁見。

瑪莎拉蒂3名惡煞都是富二代，該車登記在彰化食品業小開張男母親名下，而李男、陳男家中分別經營工廠、濾水器行。張男等3人日前才開瑪莎拉蒂名車，囂張圍毆男大生惹出大禍，10日遭警方拘提到案，11日傍晚5時在法警的押解下搭乘囚車，被送往台中看所守收容。