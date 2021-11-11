男大生母痛批案情不單純 3惡少「背景一定很硬」

逢甲大學18歲宋姓男大生7日凌晨因駕車擦撞瑪莎拉蒂，遭3名富二代惡煞打到顱內出血、顱底骨折，引起社會公憤。宋母說，她在事發當下湊巧撥電話給兒子，還原通話內容，更直指警察辦案消極。

宋母還原通話內容，指出事發當時兒子載著3名同學，兒子在擦撞後下車處理，其他的朋友則嚇得躲在車上；而她當時打電話給兒子，電話由兒子的朋友接起，但電話筒那頭卻被嚇得什麼話都說不出，「不知如何是好，已經完全呆掉，只有一直說到『要賠很多錢』」。

宋母控訴，打人的張姓、陳姓、李姓3名惡煞絕對不單純，直指「能短時間撂那麼多人，讓一個小孩沒有還手的餘地，到底想幹嘛？他們背景一定很硬」，痛批警察起初辦案態度消極，任誰都看的出來3名惡煞行為如同幫派份子。

對此，台中市政府警察局於11日召開記者會，表示第六分局受理案件過程未妥適處理，也未適時將案件偵處進度說明清楚，致民眾產生疑慮，確有疏失，對男大生家屬深表歉意，深切檢討策進，並加強員警教育，防杜類似情事發生。決議將市政所長李國彰、偵查隊長陳聖偉記過調職、六分局長蔡元戎記過一次。