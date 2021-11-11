宋男就讀逢甲大學大一，人生才剛要開始，卻被3名惡煞打到陷入昏迷。（家屬提供／王文吉台中傳真）

逢甲大學宋姓大一新生，剛拿到駕照1個多月，7日凌晨開車不慎擦撞瑪莎拉蒂，遭3名惡少痛毆到腦傷昏迷。宋母11日下午拿出兒子昏迷前的照片，畫面中宋男長相白淨、陽光，怎麼也沒想到才正要開始的大好人生，現在卻躺在病床上尚未脫險。

宋母11日下午接受訪問透露，她與前夫離異後，與長子相依為命，次子跟著前夫。她原從事童裝網拍，但因身體不好，失業一段時間，兒子考上私立大學後，為籌措學費，上禮拜才找到新工作，準備重返職場，卻因為兒子出事，只好放棄工作機會，全心心力照護兒子，「希望他醒來」。

宋母提到，兒子在藥物控制下，腦壓有些微下降，要度過關鍵5到7天，才能確定脫險，「他進醫院之後，從來沒清醒，也無法回應，只有無意識的反射動作，在病床上掙扎亂動，好像深陷恐懼之中，我看了非常心痛。」

宋母拿出兒子在受傷前的生活照，畫面中宋姓男大生長相斯文白淨，笑容陽光燦爛，怎麼也沒想過，兒子才要正要開始大好人生，卻遇上這般事，實在讓她難以接受。

宋母也說，兒子剛拿到駕照1個多月，當時開她名下的車子，車上有兒子在內2男1女，去教會聚餐之後要回家。事發當時，對方威脅不能報警，不准拿手機及接電話，同車友人在電話中無法交待身處何處，不知道如何是好，只說要拿很多錢過去，已經完全呆掉了。